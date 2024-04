Onda de calor: riscos que as altas temperaturas podem trazer à saúde e como se proteger

A- A+

A temperatura segue elevada em boa parte do país durante esta semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve o alerta nível laranja, de "Perigo", para uma onda de calor que atinge partes de São Paulo, de Minas Gerais, do Mato Grosso, de Goiás, do Paraná, além de todo o estado do Mato Grosso do Sul.



Com as altas nos termômetros, os prejuízos ao organismo podem ir além da sensação de desconforto. Saiba mais abaixo.

A insolação é um dos principais problemas associados à exposição ao calor extremo e acontece quando a temperatura corporal ultrapassa os 40 ºC. Essa condição, considerada grave, é decorrente da incapacidade do corpo em controlar a própria temperatura. Os sintomas da insolação incluem: elevação da temperatura corporal; pele vermelha; quente e seca; dor de cabeça; tontura; náusea; confusão mental; e, em casos extremos, perda de consciência.

Outro problema comum é a desidratação, causada pela perda significativa de água e eletrólitos, o que é frequente em situações de calor intenso e suor excessivo. Outra condição que pode ocorrer é a exaustão pelo calor, resultado da perda de água e sais minerais e inclui sintomas similares a insolação como: fraqueza, dor de cabeça, náusea e tontura.





Além desses quadros causados especificamente pelo calor, as altas temperaturas agravam doenças pré-existentes. O calor pode impactar gravemente sete órgãos: cérebro, coração, intestinos, fígado, rins, pulmões e pâncreas.

Como se proteger da onda de calor?

Os cuidados se estendem a toda população, principalmente para quem possui algum fator de risco como: doenças transmissíveis ou crônicas, principalmente doenças cardiovasculares, respiratórias, renais, metabólicas, endócrinas, psiquiátricas, além de diabetes, hipertensão, obesidade, câncer, entre outras condições crônicas preexistentes. Pessoas que trabalham ao ar livre e ficam mais expostas ao calor por períodos prolongados, também devem redobrar os cuidados.

Em períodos de ondas de calor, como a que atinge o Brasil nestes dias, a recomendação dos especialistas é evitar ao máximo a exposição ao sol e ao calor, principalmente entre 10h e 16h.

Outras formas de reduzir os riscos do calor extremo são:

Evitar as atividades ao ar livre, especialmente durante o período mais quente do dia;

Usar roupas leves e de cores claras para aumentar a evaporação do suor, a principal maneira de o corpo se resfriar;

Proteja as crianças com chapéu de abas;

Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados;

Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

Beber água fresca ao longo do dia, em vez de grandes quantidades de uma vez só. Uma dica para saber se a hidratação está adequada é a cor do xixi. Ele deve estar transparente. Se estiver amarelo, é sinal de que a ingestão de água não está adequada.;

Se possível, ficar em lugares com ar condicionado. Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas;

Use protetor solar;

Use chapéus e óculos escuros;

Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados;

Faça refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes;

Recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas doentes podem não sentir sede. Ofereça-lhes água;

Se possível, feche cortinas e/ou janelas mais expostas ao calor e facilite a circulação do ar;

Abra as janelas durante a noite;

Utilize menos roupas de cama e vista-se com menos roupas ao dormir, sobretudo, em bebês e pessoas acamadas;

Mantenha ambientes úmidos com umidificadores de ar, toalhas molhadas ou baldes de água;

Procure aconselhamento médico se sofrer de uma doença crônica, condição médica ou tomar vários medicamentos;

Busque ajuda se sentir tonturas, fraqueza, ansiedade ou tiver sede intensa e dor de cabeça;

Se sentir algum mal-estar, busque um lugar fresco o mais rápido possível e meça a temperatura do seu corpo e beba um pouco de água ou suco de frutas para reidratar;

No período de maior calor, tome banho com água ligeiramente morna. Evite mudanças bruscas de temperatura.

Veja também

MUNDO Golfinho morre após contrair gripe aviária "mutante" 18 vezes mais resistente, na Flórida; entenda