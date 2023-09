Onda de calor: saiba se Pernambuco será afetado por temperaturas extremas

A- A+

A onda de calor que irá atingir o Brasil na última semana do inverno não deverá ser sentida em Pernambuco, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale para estados do Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Para o Estado, há expectativa de baixa umidade no Sertão e no Agreste.

Meteorologista da Apac, Zilurdes Lopes explica que a baixa umidade e temperaturas altas até pouco acima da média no Estado nos próximos dias se darão por conta da proximidade da chegada da primavera — a estação das flores terá início às 3h50 de sábado (23).

"A estação da primavera é a mais seca que a gente tem aqui no Estado. Todas as regiões apresentam redução de precipitação, aumento da temperatura e diminuição da umidade. É uma característica", detalha Zilurdes.

Causada por um bloqueio atmosférico que impede a chegada das frentes frias comuns para a época e áreas de baixa pressão térmica na Argentina, a onda de calor, que será intensa e persistente, deve fazer cidades passarem dos 40ºC. Em Cuiabá, nos próximos dias, a máxima pode alcançar até 43ºC. O pico do calor deve ser entre o final desta semana e o começo da próxima, já na primavera.

Uma onda de calor é caracterizada por uma sequência de dias ensolarados com temperaturas de 3ºC a 5ºC acima do normal para o período do ano. Esta onda é potencializada por El Niño, fenômeno relacionado ao aumento da temperatura do mar do Pacífico.

No meio da semana, a tendência é de deslocamento do ar quente para o centro do País e, com isso, a onda ganhará ainda mais força nos dias. Relatório do MetSul explica que a bolha de calor é criada quando uma área de alta pressão permanece sobre a mesma região por dias ou até semanas, prendendo ar muito quente por baixo, como uma tampa em uma panela.

Onda de caor afeta diversas regiões do País (Foto: Reprodução/MetSul)

No Sertão de Pernambuco, as temperaturas médias na primavera podem chegar a 40ºC ou mais, completa a meteorologista, mas não é considerada uma onda de calor justamente pelo fato de não ser uma sequência de dias com tais temperaturas extremas.

O Sertão e o Agreste podem ter temperaturas de até 34ºC nos próximos dias, valor considerado pouco acima da média. Na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata, os termômetros devem atingir máximas de 30ºC nas próxima semanas.

A onda de calor irá afetar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Cuidados a serem tomados

Diante do alerta de baixa umidade no Sertão e Agreste, a Apac orienta alguns cuidados para a população:

- Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, etc;

- sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas;

- consumir água à vontade;

- suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 16h;

- evitar aglomerações em ambientes fechadas;

- usar soro fisiológico para olhos e narinas.

