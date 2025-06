Onda de calor se espalha pelo sul da Europa

A- A+

Possibilidades de incêndios na França e temperaturas acima dos 40°C na Espanha: uma onda de calor precoce afeta os países da Europa neste fim de semana, período em que as autoridades estão se mobilizando para evitar riscos à saúde.

Na Itália, 17 cidades estão em alerta vermelho desde este sábado (28), tanto no norte — como Milão, Bolonha e Turim — quanto no sul, sobretudo em Nápoles e Palermo, onde são esperadas temperaturas máximas de 39°C.

Em Roma, os termômetros já marcavam 30°C às 10h locais (5h em Brasília), e as temperaturas devem subir para 37°C, segundo as previsões.

A onda de calor será ainda mais intensa no domingo, com 21 cidades em alerta vermelho.

Algumas regiões, como a Ligúria e a Sicília, promulgaram decretos proibindo o trabalho ao ar livre durante os horários de maior risco, e os sindicatos estão fazendo campanha para estender a proibição a outras regiões.

O calor já provocou o aumento no número de chamadas de emergência na última semana, informou a agência de notícias Ansa.

— Eu tento não pensar nisso, mas bebo muita água e nunca fico parada, porque é quando você pega uma insolação — disse a estudante italiana Sriane Minà à AFPTV, na sexta-feira, em Veneza.

Os cientistas alertam há anos sobre o impacto das mudanças climáticas em ondas de calor, secas e outros eventos climáticos extremos, que estão se tornando mais intensos e frequentes.

Espanha na linha de frente

Na Espanha, várias regiões estavam em alerta laranja neste sábado, o segundo mais relevante, devido às altas temperaturas. Os termômetros podem chegar a 42°C em algumas áreas, alertou a Agência Meteorológica Nacional (Aemet).

A pior parte do evento é esperada inicialmente para o domingo e, com maior incerteza, para segunda-feira, quando os termômetros podem ultrapassar os 40°C no sudoeste do país e em algumas áreas do nordeste.

"Espera-se que [a temperatura] ultrapasse os 42°C na área ao redor dos rios Guadalquivir, Guadiana e Tejo, sem descartá-los no Ebro", anunciou a Aemet no alerta especial sobre a onda de calor emitido na sexta-feira.

O calor também contribui para o aquecimento das águas do mar da Península e das Ilhas Baleares, que "ultrapassam os 26°C: número recorde para estas datas, típico de meados de agosto", destacou a Aemet em sua conta no X.

Os últimos três anos foram os mais quentes da série histórica espanhola, com várias ondas de calor e recordes de temperatura.

Em Portugal, dois terços do país estarão em alerta laranja no domingo, com 42°C esperados em Lisboa e risco máximo de incêndios.

O perigo também se multiplica na França, que pode chegar a 35°C em pelo menos dois terços do país no domingo e na segunda-feira.

Noites 'muito desagradáveis'

Tristan Amm, meteorologista da Météo-France, alertou que haverá noites "muito desagradáveis", sem temperaturas abaixo de 20°C.

A onda de calor atingiu o sul do país pelo segundo dia consecutivo no sábado, antes de se espalhar para o norte, aumentando o risco de incêndios. Espera-se que ela dure pelo menos até terça-feira.

A causa deste novo pico na França é um "domo de calor". Esse mecanismo se assemelha a um anticiclone grande e poderoso, que forma uma espécie de tampa que bloqueia o ar nas camadas inferiores, impedindo a entrada de perturbações, enquanto o aquece gradualmente.

Em Marselha, no sul do país, a prefeitura anunciou que as piscinas municipais serão gratuitas e publicou um mapa dos locais públicos com ar-condicionado.

Em Nice, também no sul, a cidade anunciou que cerca de 250 ventiladores portáteis foram distribuídos "nas últimas duas semanas" para escolas e idosos isolados.

Veja também