PREVISÃO Onda de frio começa entre terça e quarta na região Sul do País No Sudeste, ainda na quinta-feira, há possibilidade registro de queda nas temperaturas em áreas de São Paulo e do sul do Rio de Janeiro.

Uma frente fria deve chegar ao Rio Grande do Sul entre esta terça-feira, 27, e quarta-feira, 28, causando tempo severo e queda brusca de temperatura na região Sul do Brasil, e entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, devido ao choque entre massas de ar quente e frio. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de temperaturas mais baixas na cidade de São Paulo.

"A intensa massa de ar frio empurrada pelo anticiclone presente na retaguarda da frente fria deverá avançar para latitudes mais baixas chegando até Rondônia, Acre e parte do Amazonas evidenciando, desta forma, o episódio de friagem mais intenso ocorrido este ano na Amazônia, até então", projeta o Inmet.

Para quinta-feira, 29, a expectativa é de temperaturas negativas, e condição de chuva, o que pode favorecer para a incidência de neve em áreas das serras gaúchas e catarinenses. No Sul, são esperados entre menos 3ºC e menos 5ºC.

No Sudeste, ainda na quinta-feira, há possibilidade registro de queda nas temperaturas em áreas de São Paulo e do sul do Rio de Janeiro.

Veja a previsão para a cidade de SP, de acordo com a Meteoblue:

- Segunda-feira: entre 15ºC e 25ºC;

- Terça-feira: entre 15ºC e 27ºC;

- Quarta-feira: entre 18ºC e 27ºC;

- Quinta-feira: entre 12ºC e 20ºC;

- Sexta-feira: entre 10ºC e 18ºC.

Na semana passada, a Climatempo já havia alertado para a chegada de ar polar muito intenso sobre a América do Sul que vinha sendo confirmada há vários dias. Faltando menos de um mês para o inverno, que tem início em 20 de junho, esta deverá ser a primeira onda de frio deste ano.

Ainda conforme a Climatempo, o frio deve se intensificar entre 31 de maio e 1º de junho sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste

