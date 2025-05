A- A+

ALTA POLAR Onda de frio: Inmet emite alerta de queda de temperatura para estados de quatro regiões do Brasil Avisos do instituto indicam que temperaturas podem cair até 5ºC abaixo da média. Pernambuco não será afetado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas laranjas de queda de temperatura para estados das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil.

A onda de frio deve começar nesta quarta-feira (28) e, em algumas regiões, pode chegar a derrubar a temperatura até 5ºC em relação à média para esta época do ano.

O primeiro alerta do Inmet vale entre quarta-feira e quinta-feira (29) para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia.

#Atenção: Previsão de declínio de temperatura (queda maior que 5ºC em relação ao dia anterior), entre quarta-feira (28) e quinta-feira (29), em áreas do RS, SP, MS, MT, RO e em todo o estado do PR e SC. pic.twitter.com/yopaYam1f2 — INMET (@inmet_) May 26, 2025

Já o segundo aviso abrange o período entre a quinta-feira (29) e a sexta-feira (30) em parte de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Acre.

#Atenção: Previsão de declínio de temperatura (queda maior que 5ºC em relação ao dia anterior), entre quinta-feira (29) e sexta-feira (30), em áreas do AM, RO, MT, MS, GO, MG, SP, RJ e em todo o estado do AC. pic.twitter.com/MOf1CVzWox — INMET (@inmet_) May 26, 2025

O sistema meteorológico conhecido como "onda polar" atua na queda das temperaturas e tem trajetória continental. Pernambuco e nenhum estado da região Nordeste será afetado.

Em quatro capitais, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Campo Grande as temperaturas mínimas podem ficar abaixo de 10ºC neste período.

Em Curitiba, por exemplo, os termômetros podem chegar a mínimas de 5ºC na quinta-feira.

Segundo o Climatempo, há possibilidade de geada na região Sul. Além disso, grande parte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná podem ter chuva forte nesta terça-feira.

Em parte do Mato Grosso do Sul, são esperadas pancadas fortes com o avanço da frente fria que causa a diminuição das temperaturas.

Veja também