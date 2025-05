Onda polar atinge pico nesta sexta; veja cidades brasileiras mais congelantes

A- A+

O avanço de uma intensa massa de ar polar derrubou temperaturas em diversas áreas do Brasil e continua atuante no Centro-Sul do País. Na capital paulista, foi registrado o segundo dia seguido com menor temperatura do ano.

Para esta sexta-feira, 30, a expectativa é de queda ainda maior nas temperaturas, com possibilidade de novos recordes e formação de geada em várias áreas, conforme a Climatempo.

"Ela ocorre quando a temperatura próxima ao solo atinge valores iguais ou inferiores a 4°C, e a umidade do ar se deposita diretamente no estado sólido, formando cristais de gelo sobre superfícies como telhados, carros, grama e plantações", explica a empresa de meteorologia.

Veja as mínimas previstas para esta sexta-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet):

Campo Grande (MS): 6ºC

Curitiba (PR): 4ºC

Florianópolis (SC): 11ºC

Porto Alegre (RS): 6ºC

São Paulo (SP): 9ºC

A cidade de São Paulo amanheceu nesta sexta-feira bastante gelada e registrou a menor temperatura do ano até o momento com medição de 9ºC na estação de Interlagos, zona sul da capital, de acordo com a Defesa Civil do Estado paulista. Este é o segundo dia consecutivo de menores temperaturas na cidade.

Ainda segundo a Climatempo, as baixas temperaturas devem persistir no início de junho. "Uma nova massa de ar frio deve avançar sobre o Centro-Sul do Brasil nos primeiros dias de junho mantendo ou intensificando, o que poderá causar novos recordes de frio.



Veja também