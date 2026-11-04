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Internacional 'Onda ultra desmorona', afirma Pedro Sánchez após vitória democrata nos Estados Unidos "Ontem, a sociedade americana votou contra políticas que só empobrecem. Contra o ódio. Contra o machismo. Contra o negacionismo climático e contra os privilégios das elites", escreveu o líder espanhol socialista no X

A "onda ultra" já "não cresce, desmorona", afirmou nesta quarta-feira (4) o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, após o tsunami democrata que tirou dos republicanos de Donald Trump o controle do Congresso dos Estados Unidos.

"Ontem, a sociedade americana votou contra políticas que só empobrecem. Contra o ódio. Contra o machismo. Contra o negacionismo climático e contra os privilégios das elites", escreveu o líder socialista no X.

Ayer, la sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen. Contra el odio. Contra el machismo. Contra el negacionismo climático y contra los privilegios de las élites. Ocurrió en Brasil. Acaba de ocurrir en EEUU. Y ocurrirá pronto en España. La ola ultra a la que pretenden subirse Feijóo y Abascal ya no crece: se desmorona. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 4, 2026

"Aconteceu no Brasil. Acaba de acontecer nos EUA. E acontecerá em breve na Espanha. A onda ultra à qual pretendem subir a direita e a extrema direita na Espanha já não cresce: desmorona", acrescentou Sánchez.

O socialista disputará eleições gerais antecipadas em 29 de novembro. As pesquisas apontam uma vitória da direita, ainda que sem maioria absoluta, o que a obrigaria a contar com o apoio da extrema direita para formar governo.

Depois que o Parlamento derrubou um pacote de medidas contra a crise de acesso à moradia na Espanha, Sánchez antecipou as eleições legislativas para 29 de novembro, na esperança de conseguir capitalizar a indignação da população.

A campanha foi abalada na semana passada pela catástrofe ferroviária de Urda, no centro do país, que deixou pelo menos 69 mortos, o segundo grave acidente com trens de alta velocidade em menos de um ano no país.

Na noite de quarta-feira, o ministro dos Transportes, Óscar Puente, um grande aliado de Sánchez, pediu demissão.

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