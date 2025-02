Altas temperaturas podem afetar a saúde das pessoas? Especialistas alertam sobre ondas de calor

A- A+

As altas temperaturas previstas para atingir o Sertão e Agreste pernambucanos nos próximos dias soam como um alerta para a saúde das pessoas. As ondas de calor podem chegar aos 37° no Sertão e 35° no Agreste, de acordo com a previsão do tempo da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

As ondas de calor chegam em decorrência do período do fim chuvoso em Pernambuco. Com isso, a mudança climática e o calor excessivo se tornam inimigos hostis para a saúde clínica das pessoas.

Como previnir sua saúde da exposição ao calor excessivo?

Fábio Queiroga, clínico geral e especialista em doenças tropicas do Hospital Agamenon Magalhães, no Recife, destaca que, durante uma onda de calor, é essencial tomar algumas precauções para evitar problemas à saúde.

"É importante ingerir líquidos com frequência, como água e sucos naturais, evitando bebidas alcoólicas e café. Optar por alimentos leves e frescos, como frutas, e mantê-las na geladeira ajuda a combater o calor. Evite comidas pesadas, pois podem sobrecarregar a digestão", destaca.

Ele também comentou sobre a importância de usar trajes adequados, evitar horários de pico da temperatura e sono regulado: "Além disso, é fundamental usar protetor solar para proteger a pele e, sempre que possível, cobrir o corpo com roupas adequadas, como camisas UV e chapéus. Evitar sair nos horários de pico da temperatura, entre 10h e 16h, e garantir uma boa noite de sono são outras medidas importantes", ressaltou o clínico

Como lidar com os riscos à saúde?

Fábio também alerta sobre os riscos das altas temperaturas, que podem chegar a 37ºC ou 38ºC, especialmente no Sertão e Agreste de Pernambuco.

"Essas condições trazem sérios riscos à saúde, com a desidratação sendo um dos principais problemas, principalmente para idosos e crianças. Caso o corpo não consiga se resfriar adequadamente, pode haver desmaios. Para pessoas com comorbidades, como hipertensão não controlada, o calor pode agravar a pressão arterial e até levar a um AVC", comentou o médico.

Em caso de problemas eventuais, como ressecamento ou dor de garganta, como tratar da melhor forma possível?

Aarão Barreto, clínico geral do Hospital Jaime Fonte, alerta que, caso você sinta algum sintoma decorrente do calor, é importante procurar ajuda médica imediatamente.

"Se você estiver passando mal devido ao calor, isso pode ser causado por desidratação ou até pela queda de pressão arterial. Sintomas como cansaço extremo, náuseas e sensação de mal-estar indicam que o corpo está sendo prejudicado pela temperatura. Em casos mais graves, pode haver danos neurológicos, como convulsões, sonolência excessiva e até coma, o que exige um atendimento de emergência", relatou o médico.

Quando saber que é a hora de procurar um serviço de emergência médica?

Aarão ainda reforça que, ao perceber sinais de agravamento do quadro devido ao calor, deve-se procurar um serviço de emergência. "Se você começar a sentir sonolência, escurecimento da vista, cansaço extremo, aceleração do coração, urina muito concentrada, desorientação ou até uma crise convulsiva, é fundamental buscar atendimento médico imediato. Esses sintomas indicam que a situação pode ser grave e exige intervenção profissional."

