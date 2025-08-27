A- A+

EFEITOS Ondas de calor constantes podem envelhecer tanto quanto beber ou fumar, diz estudo Trabalho foi publicado na revista científica Nature Climate Change

A exposição de forma repetida a ondas de calor, que consistem em períodos de temperaturas extremamente altas, foi associado com o envelhecimento acelerado. De acordo com novo estudo, os efeitos na saúde são comparáveis aos hábitos de fumar, beber, ter uma alimentação não saudável e ser sedentário.

Os resultados publicados na revista científica Nature Climate Change mostram, diferente das pesquisas realizadas anteriormente, um impacto a longo prazo no processo de envelhecimento. Para cada 1,3°C extra eram adicionados cerca de 0,023–0,031 anos ao relógio biológico.

Para a pesquisa, que contou com 25 mil participantes moradores de Taiwan, foram analisados exames médicos realizados entre 2008 e 2022. Nesse período, o país sofreu 30 ondas de calor no total. Assim, os cientistas conseguiram visualizar como as temperaturas extremas influenciaram a saúde dessas pessoas.

“Embora o número em si possa parecer pequeno, ao longo do tempo e entre populações, esse efeito pode ter implicações significativas para a saúde pública”, diz Cui Guo, epidemiologista ambiental da Universidade de Hong Kong, que liderou o estudo.

Eles levaram em consideração os resultados de diversos exames médicos, incluindo avaliações das funções hepática, pulmonar e renal, pressão arterial e inflamação, para que fosse possível realizar o cálculo da idade biológica.

Dessa forma, foi observado que a idade biológica teve um aumento de cerca de nove dias para pessoas que vivenciaram quatro dias a mais de ondas de calor em um período de dois anos. Além disso, trabalhadores manuais, expostos na maior parte do dia ao ambiente externo, tiveram um aumento da idade biológica em 33 dias.

Por outro lado, os efeitos das ondas de calor diminuíram ao fim dos 15 anos de acompanhamento. Contudo, segundo Guo, ainda não se sabe como as altas temperaturas afetam diretamente o corpo humano e por que o efeito tende a ser amenizado com o passar dos anos.

Mas, é importante levar em consideração que os participantes podem ter aderido a métodos para se refrescar, como o uso de ar condicionado e passar menos tempo expostos ao calor.

Veja também