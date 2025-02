A- A+

SAÚDE Ondas de calor em Pernambuco podem afetar a saúde das pessoas? Confira alerta de especialista Sertão e Agreste pernambucanospodem chegar a 37° em decorrência do período do fim chuvoso

As ondas de calor em Pernambuco devem atingir o Sertão e o Agreste nos próximos dias. De acordo com a previsão do tempo da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as temperaturas podem chegar aos 37° no Sertão e 35° no Agreste.

Por conta do aumento da temperatura, muitas dúvidas sobre os cuidados com a saúde são levantadas. Entre elas, como lidar com uma boa alimentação e hidratação, como cuidar da pele, quais cuidados em relação aos possíveis sintomas.



Como cuidar da pele em altas temperaturas?

Márcia Oliveira, dermatologista do Hospital das Clínicas, no Recife, respondeu como os cuidados com a pele estão aliados ao bem-estar durante as ondas de calor:

"As altas temperaturas deixam a pele mais vulnerável; por isso, é fundamental adotar medidas de proteção para evitar queimaduras solares e desidratação, além de possíveis complicações secundárias. O uso do protetor solar é essencial, devendo ter fator de proteção 30 ou maior, ser de amplo espectro (com proteção UVA) e ser reaplicado a cada duas ou três horas, especialmente após o contato com a água."

Ela também lembrou ser importante evitar a exposição direta ao sol entre 9h e 16h, quando a radiação ultravioleta é mais intensa, ed buscar optar por áreas de sombra. "O uso de roupas leves, preferencialmente de algodão ou com tecnologia de proteção UV, além de óculos de sol e chapéus, auxilia na proteção", ressaltou a dermatologista.

Como se tratar em casos já aparentes na pele?

A médica destacou que, apesar do calor, alinhar os devidos cuidados, mesmo com os sintomas já apresentados na pele - como vermelhidão, ressecamento, insolação e entre outros - é fundamental para ter uma recuperação mais rápida.



"Em casos de insolação, os sinais de alerta incluem vermelhidão intensa na pele, dor, bolhas, além de sintomas sistêmicos como febre, calafrios, dor de cabeça e tontura", afirmou ela, explicando que a gravidade pode variar de leve a severa, e as medidas devem ser tomadas conforme a necessidade.



Segundo Márcia Oliveira, em caso de insolação, "o primeiro passo é se afastar imediatamente da exposição solar, ingerir bastante líquido para reidratar o corpo e resfriar a pele com compressas frias ou banhos frios".



"O uso de hidratantes com ativos calmantes também ajuda, mas é essencial evitar estourar bolhas para prevenir infecções. Se houver sintomas mais graves, como febre alta, confusão mental, tontura ou desmaio, é fundamental procurar atendimento médico urgente. Adotar essas medidas pode evitar complicações mais sérias para a pele e a saúde em geral", afirmou.

Veja também