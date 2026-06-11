Qui, 11 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta11/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CALOR

Ondas de calor mataram mais de 200 mil pessoas na Europa em quatro anos, segundo a OMS

Segundo a OMS, o continente europeu está aquecendo muito mais rápido do que qualquer outro

Reportar Erro
Ondas de calor mataram mais de 200 mil pessoas na Europa em quatro anos, segundo a OMSOndas de calor mataram mais de 200 mil pessoas na Europa em quatro anos, segundo a OMS - Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

Mais de 200 mil pessoas morreram devido a ondas de calor extremas na Europa nos últimos quatro anos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que alerta para esse fenômeno recorrente como consequência das mudanças climáticas.

"As ondas de calor não são mais anomalias meteorológicas excepcionais", afirmou a OMS nesta quinta-feira (11), durante o lançamento em Berlim de novas diretrizes destinadas a proteger vidas desse fenômeno.

Na União Europeia e "nos países associados", o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Henri Kluge, declarou que "a maioria dessas mortes era totalmente evitável".

Leia também

• Espanha registra recorde de mortes relacionadas ao calor para o mês de maio

• Itália declara alerta vermelho para onda de calor em Roma e outras três cidades

• "Domo de calor": saiba mais sobre fenômeno que provoca temperatura extrema e até mortes na Europa

Além disso, "milhões de pessoas" são "afetadas física e mentalmente", acrescentou.

O continente europeu está aquecendo muito mais rápido do que qualquer outro, observou a OMS, destacando em particular as mortes prematuras devido a ondas de calor na Itália, Espanha e Grécia.

"O calor é um assassino silencioso, mas não é inevitável", afirma a OMS, que insta as autoridades europeias a seguirem suas recomendações para combater as mudanças climáticas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter