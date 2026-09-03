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SAÚDE Ondas de calor na Europa: Bélgica registra quase 3 mil mortes; saiba por que isso pode acontecer Insolação e desidratação estão entre os principais problemas de saúde relacionados ao calorão que ainda pode afetar 7 órgãos do corpo humano

A Bélgica registrou quase 3 mil mortes adicionais durante as sucessivas ondas de calor observadas desde junho, informaram as autoridades de saúde — dias antes da confirmação de que este foi o verão mais quente já registrado no país.

Foram contabilizadas cerca de 365 mortes adicionais entre 28 de julho e 16 de agosto, período em que a Bélgica enfrentava uma terceira onda de calor.

Esses óbitos somam-se às quase 2.600 mortes ocorridas durante as duas ondas de calor anteriores, segundo informações do instituto nacional de saúde pública Sciensano.

França

A França se junta à Bélgica e ao Reino Unido ao registrar seus verões mais quentes de todos os tempos. A Europa é considerada o continente que aquece mais rapidamente no planeta. As ondas de calor francesa ainda causou grandes incêndios florestais.

"Acabamos de vivenciar o verão mais quente já registrado desde o início das medições, em 1900", disse a ministra da Transição Ecológica, Monique Barbut.

Cientistas apontam que as mudanças climáticas causadas pelo ser humano tornou os eventos climáticos extremos mais intensos e frequentes.





A França sofreu diversas ondas de calor severas, incluindo uma no final de junho que estabeleceu um novo recorde de intensidade. Outra onda de calor, que durou do final de julho até agosto, igualou o recorde da onda de calor mais longa do país, com duração de 23 dias, um recorde anteriormente estabelecido em 1983.

Principais problemas de saúde

A insolação é um dos principais problemas associados à exposição ao calor extremo e acontece quando a temperatura corporal ultrapassa os 40ºC. Essa condição, considerada grave, é decorrente da incapacidade do corpo em controlar a própria temperatura. Os sintomas da insolação incluem: elevação da temperatura corporal; pele vermelha; quente e seca; dor de cabeça; tontura; náusea; confusão mental; e, em casos extremos, perda de consciência.

Outro problema comum é a desidratação, causada pela perda significativa de água e eletrólitos, o que é frequente em situações de calor intenso e suor excessivo. Outra condição que pode ocorrer é a exaustão pelo calor, resultado da perda de água e sais minerais e inclui sintomas similares a insolação como: fraqueza, dor de cabeça, náusea e tontura.

Além desses quadros causados especificamente pelo calor, as altas temperaturas agravam doenças pré-existentes. O calor pode impactar gravemente sete órgãos: cérebro, coração, intestinos, fígado, rins, pulmões e pâncreas.

O ser humano controla sua temperatura de duas formas. A primeira é por meio dos vasos sanguíneos que se dilatam para levar mais sangue até a pele, para que o calor possa ser irradiado para fora do corpo. O segundo é por meio do suor, que refresca a pele por evaporação. Quando eles não funcionam, morremos.

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