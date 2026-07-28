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saúde Onde a gordura corporal se acumula está diretamente ligado ao envelhecimento do cérebro, diz estudo Trabalho contou com dados de pelo menos 18 mil pessoas

A presença de gordura acumulada no corpo está conectada com o processo de envelhecimento do cérebro. Nesse sentido, um novo estudo, publicado na revista científica Nature Mental Health, descobriu que a localização da gordura é mais importante do que a quantidade. E a gordura visceral, que rodeia vários órgãos internos, é a mais perigosa.

“A gordura em diferentes partes do corpo mapeia trajetórias de mudança completamente distintas no cérebro, que não podem ser detectadas apenas pelo peso corporal ou pelo IMC. Nosso modelo analítico demonstra claramente como a gordura em diferentes regiões causa danos diferenciados aos sistemas cerebrais", explica a pesquisadora principal Anqi Qiu, da Universidade Politécnica de Hong Kong (PolyU).

Segundo os cientistas, os mecanismos envolvidos que provavelmente estão envolvidos neste processo são a glicose e a insulina. Uma possível explicação está no fato que o excesso de gordura visceral ao redor dos órgãos gera inflamação. Um estado inflamatório do organismo gera resistência à insulina, e a insulina alta no sangue (hiperinsulinemia) também leva ao acúmulo de gordura.

No estudo, a equipe analisou o impacto da presença de gordura nos braços, pernas, tronco e cavidade visceral. E a localizada nas vísceras, ou visceral, foi a única a ser associada diretamente a danos na substância branca do cérebro, isto é, a estrutura que transmite sinais entre os neurônios.

"O tecido adiposo visceral secreta fatores pró-inflamatórios, desencadeando uma inflamação sistêmica que contribui para a neuroinflamação e danos à substância branca", escreveram os autores.

Danos nesta região levam ao comprometimento cognitivo vascular e ao aparecimento da doença dos pequenos vasos cerebrais. Ambos os problemas aumentam o risco de desenvolver demência. Foram analisados dados de 18 mil pessoas, parte do UK Biobank.

A principal limitação da pesquisa, por outro lado, é o fato de ser um estudo observacional. Além disso, não foi identificado o fator causal da relação entre gordura visceral e o envelhecimento.

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