Onde é feriado em 20 de janeiro? Lista de cidades do Brasil que celebram o Dia de São Sebastião
Santo católico está associado à proteção contra epidemias, guerras e a fome
O calendário de feriados religiosos no Brasil celebra nesta terça-feira, 20, o Dia de São Sebastião. A data, que é feriado em cidades de quase todos os Estados do País, também é marcada por aniversários de emancipação política.
No Acre, conforme Lei nº 3.137/2016, o feriado é estadual em razão do Dia do Católico; municípios acreanos também celebram São Sebastião.
Tradicionalmente associado à proteção contra epidemias, guerras e fome, o santo é padroeiro local ou figura central da tradição religiosa de diversos municípios. Segundo o Vaticano, São Sebastião foi um oficial do exército romano, natural de Milão, que viveu no século III. Condenado pelo imperador Diocleciano por professar o cristianismo, ele sobreviveu inicialmente a uma execução por flechadas, continuou a ajudar cristãos presos e a converter militares e nobres, até ser novamente capturado e morto por espancamento.
O dia do santo católico não faz parte do calendário de feriados nacionais, e a adoção da data ocorre por legislação municipal.
Veja a lista completa de cidades com feriado em 20 de janeiro:
Acre
- Acrelândia
- Bujari
- Capixaba
- Epitaciolândia
- Feijó
- Manoel Urbano
- Marechal Thaumaturgo
- Plácido de Castro
- Porto Acre
- Rio Branco
- Rodrigo Alves
Amazonas
- Apuí: Dia de São Sebastião
- Coari: Dia de São Sebastião
Bahia
- Água Fria: Dia de São Sebastião
- America Dourada: Dia de São Sebastião
- Belmonte: Dia de São Sebastião
- Belo Campo: Dia de São Sebastião
- Brumado: Dia de São Sebastião
- Camacan: Dia de São Sebastião
- Canavieiras: Dia de São Sebastião
- Cocos: Dia de São Sebastião
- Filadélfia: Dia de São Sebastião
- Ibiassucê: Dia de São Sebastião
- Ibotirama: Dia de São Sebastião
- Itambé: Dia de São Sebastião
- Jucurucu: Dia de São Sebastião
- Jussara: Dia de São Sebastião
- Paratinga: Dia de São Sebastião
- Quijingue: Dia de São Sebastião
- São Sebastião do Passé: Dia de São Sebastião
- Seabra: Dia de São Sebastião
- Una: Dia de São Sebastião
- Wanderley: Dia de São Sebastião
Ceará
- Acaraú: Dia de São Sebastião
- Aracati : Dia de São Sebastião
- Ipaumirim: Dia de São Sebastião
- Itapipoca: Dia de São Sebastião
- Maranguape: Dia de São Sebastião
- Monsenhor Tabosa: Dia de São Sebastião
- Mulungu: Dia de São Sebastião
- Pedra Branca: Dia de São Sebastião
Espírito Santo
- Afonso Cláudio: Dia de São Sebastião e aniversário de emancipação política
- Domingos Martins: Dia da Penitência
- Governador Lindenberg: Dia de São Sebastião
- Itarana: Dia de São Sebastião
- Jerônimo Monteiro: Dia de São Sebastião
- Mucurici: Dia de São Sebastião
- Muniz Freire: Dia de São Sebastião
Goiás
- Aloândia: Dia de São Sebastião
- Bom Jardim de Goiás: Dia de São Sebastião
- Cachoeira Dourada: Dia de São Sebastião
- Caiapônia: Dia de São Sebastião
- Caldazinha: Dia de São Sebastião
- Corumba de Goias: Dia de São Sebastião
- Cristalina: Dia de São Sebastião
- Cumari: Dia de São Sebastião
- Divinópolis de Goiás: Dia de São Sebastião
- Goiandira: Dia de São Sebastião
- Goiatuba: Dia de São Sebastião
- Itaberaí: Dia de São Sebastião
- Itaguaru: Dia de São Sebastião
- Itarumã: Dia de São Sebastião
- Jaraguá: Dia de São Sebastião
- Leopoldo de Bulhões: Dia de São Sebastião
- Mairipotaba: Dia de São Sebastião
- Nova Aurora: Dia de São Sebastião
- Palmeiras de Goiás: Dia de São Sebastião
- Rio Quente : Dia de São Sebastião
- Rio Verde: Dia de São Sebastião
- São João d’Aliança: Dia de São Sebastião
- São Luiz do Norte: Dia de São Sebastião
- Uruana: Dia de São Sebastião
- Vicentinópolis: Dia de São Sebastião
Minas Gerais
- Água Comprida: Dia de São Sebastião
- Aguanil: Dia de São Sebastião
- Águas Vermelhas: Dia de São Sebastião
- Alpinópolis: Dia de São Sebastião
- Andradas: Dia de São Sebastião
- Araçaí: Dia de São Sebastião
- Araújos: Dia de São Sebastião
- Areado: Dia de São Sebastião
- Bela Vista de Minas: Dia de São Sebastião
- Belo Vale: Dia de São Sebastião
- Biquinhas: Dia de São Sebastião
- Bom Repouso: Dia de São Sebastião
- Brasília de Minas: Dia de São Sebastião
- Brumadinho: Dia de São Sebastião
- Cabeceira Grande: Dia de São Sebastião
- Cambuquira: Dia de São Sebastião
- Canápolis: Dia de São Sebastião
- Capitão Enéas: Dia de São Sebastião
- Capitólio: Dia de São Sebastião
- Carlos Chagas: Dia de São Sebastião
- Carmo do Paranaíba: Dia de São Sebastião
- Carvalhópolis: Dia de São Sebastião
- Casa Grande: Dia de São Sebastião
- Claraval: Dia de São Sebastião e aniversário de emancipação política
- Coimbra: Dia de São Sebastião
- Comendador Gomes: Dia de São Sebastião
- Conceição do Mato Dentro: Dia de São Sebastião
- Conceição do Rio Verde: Dia de São Sebastião
- Coração de Jesus: Dia de São Sebastião
- Coronel Fabriciano: Dia de São Sebastião e aniversário da cidade
- Cruzília: Dia de São Sebastião
- Desterro de Entre Rios: Dia de São Sebastião
- Dionísio: Dia de São Sebastião
- Ervália: Dia de São Sebastião
- Espera Feliz: Dia de São Sebastião
- Espinosa: Dia de São Sebastião
- Estrela do Indaiá: Dia de São Sebastião
- Eugenópolis: Dia de São Sebastião
- Felisburgo: Dia de São Sebastião
- Florestal: Dia de São Sebastião
- Grupiara: Dia de São Sebastião
- Guimarânia: Dia de São Sebastião
- Guiricema: Dia de São Sebastião
- Ijaci: Dia de São Sebastião
- Ingaí: Dia de São Sebastião
- Inhapim: Dia de São Sebastião
- Inhaúma: Dia de São Sebastião
- Itapeva: Dia de São Sebastião
- Itatiaiuçu: Dia de São Sebastião
- Jesuânia: Dia de São Sebastião
- Joanésia: Dia de São Sebastião
- Juatuba: Dia de São Sebastião
- Juruaia: Dia de São Sebastião
- Ladainha: Dia de São Sebastião
- Leandro Ferreira: Dia de São Sebastião
- Leopoldina: Dia de São Sebastião
- Machacalis : Dia de São Sebastião
- Mário Campos: Dia de São Sebastião
- Nova Serrana: Dia de São Sebastião
- Papagaios: Dia de São Sebastião e aniversário de emancipação política
- Passa Quatro: Dia de São Sebastião
- Passa Tempo: Dia de São Sebastião
- Pedralva: Dia de São Sebastião
- Periquito: Dia de São Sebastião
- Pirapora: Dia de São Sebastião
- Pirauba: Dia de São Sebastião
- Ponte Nova: Dia de São Sebastião
- Presidente Juscelino : Dia de São Sebastião
- Raul Soares: Dia de São Sebastião
- Recreio : Dia de São Sebastião
- Rochedo de Minas: Dia de São Sebastião
- Rodeiro: Dia de São Sebastião
- Sabinópolis: Dia de São Sebastião
- São Geraldo: Dia de São Sebastião
- São Gotardo: Dia de São Sebastião
- São Romão: Dia de São Sebastião
- São Sebastião da Bela Vista: Dia de São Sebastião
- São Sebastião da Vargem Alegre: Dia de São Sebastião
- São Sebastião do Maranhão: Dia de São Sebastião
- São Sebastião do Paraíso: Dia de São Sebastião
- Serra do Salitre: Dia de São Sebastião
- Taiobeiras: Dia de São Sebastião
- Tarumirim: Dia de São Sebastião
Mato Grosso
- Alto Garças: Dia de São Sebastião
- Araputanga: morte do Monsenhor Celso Duca
- Arenápolis: Dia de São Sebastião
- Dom Aquino: Dia de São Sebastião
- Itiquira: Dia de Nossa senhora do Carmo e São Sebastião
- Nobres: Dia de São Sebastião
Pará
- Altamira: Dia de São Sebastião
- Breu Branco: Dia de São Sebastião
- Breves: Dia de São Sebastião
- Igarapé-Açu: Dia de São Sebastião
- Juruti: Dia de São Sebastião
- Parauapebas: Dia de São Sebastião
- Prainha: Dia de São Sebastião
- São Sebastião da Boa Vista: Dia de São Sebastião
- Soure: aniversário de emancipação política
- Terra Santa: Dia de São Sebastião
- Tracuateua: Dia de São Sebastião
- Vigia: Dia de São Sebastião
Paraíba
- Araçagi: Dia de São Sebastião
- Araruna: Dia de São Sebastião
- Bayeux: Dia de São Sebastião
- Caaporã: Dia de São Sebastião
- Lagoa de Dentro: Dia de São Sebastião
- Picuí: Dia de São Sebastião
- Pirpirituba: Dia de São Sebastião
- São Bento: Dia de São Sebastião
- São José de Piranhas: Dia de São Sebastião
- Taperoá: Dia de São Sebastião
Pernambuco
- Águas Belas: Dia de São Sebastião
- Aliança: Dia de São Sebastião
- Belo Jardim: Dia de São Sebastião
- Bom Conselho: Dia de São Sebastião
- Bonito: Dia de São Sebastião
- Itaquitinga: Dia de São Sebastião
- Jataúba: Dia de São Sebastião
- Lagoa do Itaenga: Dia de São Sebastião
- Lagoa dos Gatos: Dia de São Sebastião
- Machados: Dia de São Sebastião
- Moreno: Dia de São Sebastião
- Orocó: aniversário de emancipação política
- Ouricuri: Dia de São Sebastião
- Riacho das Almas: Dia de São Sebastião
- Sanharó: Dia de São Sebastião
- Terra Nova: Dia de São Sebastião
Paraná
- Altônia: Dia de São Sebastião
- Andirá: Dia de São Sebastião
- Astorga: Dia de São Sebastião
- Catanduvas: Dia de São Sebastião
- Curiúva: Dia de São Sebastião
- Faxinal: Dia de São Sebastião
- Fernandes Pinheiro: Dia de São Sebastião
- Honório Serpa: Dia de São Sebastião
- Jacarezinho: Dia de São Sebastião
- Joaquim Távora: Dia de São Sebastião
- Mandaguaçu: Dia de São Sebastião
- Munhoz de Melo: Dia de São Sebastião
- Ortigueira: Dia de São Sebastião
- Quatro Barras: Dia de São Sebastião
- São Sebastião da Amoreira: Dia de São Sebastião
- Sengés: Dia de São Sebastião
- Tapira: Dia de São Sebastião
- Wenceslau Braz: Dia de São Sebastião
- Paranavaí: Dia de São Sebastião
Rio de Janeiro
- Aperibé: Dia de São Sebastião
- Araruama: Dia de São Sebastião
- Barra Mansa: Dia de São Sebastião
- Porciúncula: Dia de São Sebastião
- Rio de Janeiro: Dia de São Sebastião
- São Sebastião do Alto: Dia de São Sebastião
- Três Rios: Dia de São Sebastião
- Varre-sai : Dia de São Sebastião
Rio Grande do Norte
- Caraúbas: Dia de São Sebastião
- Florânia: Dia de São Sebastião
- Governador Dix-sept Rosado: Dia de São Sebastião
- Guamaré: Dia de São Sebastião
- Jucurutu: Dia de São Sebastião
- Nova Cruz: Dia de São Sebastião
- Parelhas: Dia de São Sebastião
- Pedro Velho: Dia de São Sebastião
Rondônia
- Costa Marques: Dia de São Sebastião
Roraima
- Boa Vista: Dia de São Sebastião
- Bonfim: Dia de São Sebastião
- Caracaraí: Dia de São Sebastião
Rio Grande do Sul
- Alegria: Dia de São Sebastião
- Bagé: Dia de São Sebastião
- Campo Novo: Dia de São Sebastião
- Campos Borges: Dia de São Sebastião
- Erebango: Dia de São Sebastião
- Jaquirana: Dia de São Sebastião
- Liberato Salzano: Dia de São Sebastião
- Maximiliano de Almeida: Dia de São Sebastião
- São Sebastião do Caí: Dia de São Sebastião
- Venâncio Aires: Dia de São Sebastião
Santa Catarina
- Abelardo Luz: Dia de São Sebastião
- Anitápolis: Dia de São Sebastião
- Balneário Gaivota: Dia de São Sebastião
- Bom Jardim da Serra: Dia de São Sebastião
- Catanduvas: Dia de São Sebastião
- Erval Velho: Dia de São Sebastião
- José Boiteux: Dia de São Sebastião
- Lauro Muller: Dia do Município
- Papanduva: Dia de São Sebastião
- Praia Grande: Dia de São Sebastião
- Sombrio: Dia de São Sebastião
- Tijucas: Dia de São Sebastião
Sergipe
- Poço Verde: Dia de São Sebastião
São Paulo
- Andradina: Dia de São Sebastião
- Avaí: Dia de São Sebastião
- Bady Bassitt: Dia de São Sebastião
- Boa Esperança do Sul: Dia de São Sebastião
- Borborema: Dia de São Sebastião
- Braúna: aniversário de emancipação política
- Cajamar: Dia de São Sebastião
- Cajuru: Dia de São Sebastião
- Cardoso: Dia de São Sebastião
- Catiguá: Dia de São Sebastião
- Cruzália: Dia de São Sebastião
- Descalvado: Dia de São Sebastião
- Fernando Prestes: Dia de São Sebastião
- Floreal: Dia de São Sebastião
- Guaíra: Dia de São Sebastião
- Guapiaçu: Dia de São Sebastião
- Guará: Dia de São Sebastião
- Ibirá: Dia de São Sebastião
- Itaju: Dia de São Sebastião
- Itupeva: Dia de São Sebastião
- Jeriquara: Dia de São Sebastião
- Lavrinhas: Dia de São Sebastião
- Louveira: Dia de São Sebastião
- Mococa: Dia de São Sebastião
- Monteiro Lobato: Dia de São Sebastião
- Palmital: Dia de São Sebastião
- Pederneiras: Dia de São Sebastião
- Pedra Bela: Dia de São Sebastião
- Piraju: Dia de São Sebastião
- Pirajuí: Dia de São Sebastião
- Pitangueiras: Dia de São Sebastião
- Porto Ferreira: Dia de São Sebastião
- Presidente Prudente: Dia de São Sebastião
- Ribeirão Preto: Dia de São Sebastião
- Rio Grande da Serra: Dia de São Sebastião
- Santa Cruz do Rio Pardo: Dia da Cidade
- São Sebastião: Dia de São Sebastião
- São Sebastião da Grama: Dia de São Sebastião e aniversário da cidade
- Sebastianópolis do Sul: Dia de São Sebastião
- Sud Mennucci: Dia de São Sebastião
- Suzano: Dia de São Sebastião
- Taquaritinga: Dia de São Sebastião
- Ubirajara: Dia de São Sebastião
- Valentim Gentil: Dia de São Sebastião
- Valinhos: Dia de São Sebastião