FERIADOS Onde é feriado em 20 de janeiro? Lista de cidades do Brasil que celebram o Dia de São Sebastião Santo católico está associado à proteção contra epidemias, guerras e a fome

O calendário de feriados religiosos no Brasil celebra nesta terça-feira, 20, o Dia de São Sebastião. A data, que é feriado em cidades de quase todos os Estados do País, também é marcada por aniversários de emancipação política.

No Acre, conforme Lei nº 3.137/2016, o feriado é estadual em razão do Dia do Católico; municípios acreanos também celebram São Sebastião.

Tradicionalmente associado à proteção contra epidemias, guerras e fome, o santo é padroeiro local ou figura central da tradição religiosa de diversos municípios. Segundo o Vaticano, São Sebastião foi um oficial do exército romano, natural de Milão, que viveu no século III. Condenado pelo imperador Diocleciano por professar o cristianismo, ele sobreviveu inicialmente a uma execução por flechadas, continuou a ajudar cristãos presos e a converter militares e nobres, até ser novamente capturado e morto por espancamento.

O dia do santo católico não faz parte do calendário de feriados nacionais, e a adoção da data ocorre por legislação municipal.

Veja a lista completa de cidades com feriado em 20 de janeiro:



Acre

Acrelândia

Bujari

Capixaba

Epitaciolândia

Feijó

Manoel Urbano

Marechal Thaumaturgo

Plácido de Castro

Porto Acre

Rio Branco

Rodrigo Alves

Amazonas

Apuí: Dia de São Sebastião

Coari: Dia de São Sebastião

Bahia

Água Fria: Dia de São Sebastião

America Dourada: Dia de São Sebastião

Belmonte: Dia de São Sebastião

Belo Campo: Dia de São Sebastião

Brumado: Dia de São Sebastião

Camacan: Dia de São Sebastião

Canavieiras: Dia de São Sebastião

Cocos: Dia de São Sebastião

Filadélfia: Dia de São Sebastião

Ibiassucê: Dia de São Sebastião

Ibotirama: Dia de São Sebastião

Itambé: Dia de São Sebastião

Jucurucu: Dia de São Sebastião

Jussara: Dia de São Sebastião

Paratinga: Dia de São Sebastião

Quijingue: Dia de São Sebastião

São Sebastião do Passé: Dia de São Sebastião

Seabra: Dia de São Sebastião

Una: Dia de São Sebastião

Wanderley: Dia de São Sebastião

Ceará

Acaraú: Dia de São Sebastião

Aracati : Dia de São Sebastião

Ipaumirim: Dia de São Sebastião

Itapipoca: Dia de São Sebastião

Maranguape: Dia de São Sebastião

Monsenhor Tabosa: Dia de São Sebastião

Mulungu: Dia de São Sebastião

Pedra Branca: Dia de São Sebastião

Espírito Santo

Afonso Cláudio: Dia de São Sebastião e aniversário de emancipação política

Domingos Martins: Dia da Penitência

Governador Lindenberg: Dia de São Sebastião

Itarana: Dia de São Sebastião

Jerônimo Monteiro: Dia de São Sebastião

Mucurici: Dia de São Sebastião

Muniz Freire: Dia de São Sebastião

Goiás

Aloândia: Dia de São Sebastião

Bom Jardim de Goiás: Dia de São Sebastião

Cachoeira Dourada: Dia de São Sebastião

Caiapônia: Dia de São Sebastião

Caldazinha: Dia de São Sebastião

Corumba de Goias: Dia de São Sebastião

Cristalina: Dia de São Sebastião

Cumari: Dia de São Sebastião

Divinópolis de Goiás: Dia de São Sebastião

Goiandira: Dia de São Sebastião

Goiatuba: Dia de São Sebastião

Itaberaí: Dia de São Sebastião

Itaguaru: Dia de São Sebastião

Itarumã: Dia de São Sebastião

Jaraguá: Dia de São Sebastião

Leopoldo de Bulhões: Dia de São Sebastião

Mairipotaba: Dia de São Sebastião

Nova Aurora: Dia de São Sebastião

Palmeiras de Goiás: Dia de São Sebastião

Rio Quente : Dia de São Sebastião

Rio Verde: Dia de São Sebastião

São João d’Aliança: Dia de São Sebastião

São Luiz do Norte: Dia de São Sebastião

Uruana: Dia de São Sebastião

Vicentinópolis: Dia de São Sebastião

Minas Gerais

Água Comprida: Dia de São Sebastião

Aguanil: Dia de São Sebastião

Águas Vermelhas: Dia de São Sebastião

Alpinópolis: Dia de São Sebastião

Andradas: Dia de São Sebastião

Araçaí: Dia de São Sebastião

Araújos: Dia de São Sebastião

Areado: Dia de São Sebastião

Bela Vista de Minas: Dia de São Sebastião

Belo Vale: Dia de São Sebastião

Biquinhas: Dia de São Sebastião

Bom Repouso: Dia de São Sebastião

Brasília de Minas: Dia de São Sebastião

Brumadinho: Dia de São Sebastião

Cabeceira Grande: Dia de São Sebastião

Cambuquira: Dia de São Sebastião

Canápolis: Dia de São Sebastião

Capitão Enéas: Dia de São Sebastião

Capitólio: Dia de São Sebastião

Carlos Chagas: Dia de São Sebastião

Carmo do Paranaíba: Dia de São Sebastião

Carvalhópolis: Dia de São Sebastião

Casa Grande: Dia de São Sebastião

Claraval: Dia de São Sebastião e aniversário de emancipação política

Coimbra: Dia de São Sebastião

Comendador Gomes: Dia de São Sebastião

Conceição do Mato Dentro: Dia de São Sebastião

Conceição do Rio Verde: Dia de São Sebastião

Coração de Jesus: Dia de São Sebastião

Coronel Fabriciano: Dia de São Sebastião e aniversário da cidade

Cruzília: Dia de São Sebastião

Desterro de Entre Rios: Dia de São Sebastião

Dionísio: Dia de São Sebastião

Ervália: Dia de São Sebastião

Espera Feliz: Dia de São Sebastião

Espinosa: Dia de São Sebastião

Estrela do Indaiá: Dia de São Sebastião

Eugenópolis: Dia de São Sebastião

Felisburgo: Dia de São Sebastião

Florestal: Dia de São Sebastião

Grupiara: Dia de São Sebastião

Guimarânia: Dia de São Sebastião

Guiricema: Dia de São Sebastião

Ijaci: Dia de São Sebastião

Ingaí: Dia de São Sebastião

Inhapim: Dia de São Sebastião

Inhaúma: Dia de São Sebastião

Itapeva: Dia de São Sebastião

Itatiaiuçu: Dia de São Sebastião

Jesuânia: Dia de São Sebastião

Joanésia: Dia de São Sebastião

Juatuba: Dia de São Sebastião

Juruaia: Dia de São Sebastião

Ladainha: Dia de São Sebastião

Leandro Ferreira: Dia de São Sebastião

Leopoldina: Dia de São Sebastião

Machacalis : Dia de São Sebastião

Mário Campos: Dia de São Sebastião

Nova Serrana: Dia de São Sebastião

Papagaios: Dia de São Sebastião e aniversário de emancipação política

Passa Quatro: Dia de São Sebastião

Passa Tempo: Dia de São Sebastião

Pedralva: Dia de São Sebastião

Periquito: Dia de São Sebastião

Pirapora: Dia de São Sebastião

Pirauba: Dia de São Sebastião

Ponte Nova: Dia de São Sebastião

Presidente Juscelino : Dia de São Sebastião

Raul Soares: Dia de São Sebastião

Recreio : Dia de São Sebastião

Rochedo de Minas: Dia de São Sebastião

Rodeiro: Dia de São Sebastião

Sabinópolis: Dia de São Sebastião

São Geraldo: Dia de São Sebastião

São Gotardo: Dia de São Sebastião

São Romão: Dia de São Sebastião

São Sebastião da Bela Vista: Dia de São Sebastião

São Sebastião da Vargem Alegre: Dia de São Sebastião

São Sebastião do Maranhão: Dia de São Sebastião

São Sebastião do Paraíso: Dia de São Sebastião

Serra do Salitre: Dia de São Sebastião

Taiobeiras: Dia de São Sebastião

Tarumirim: Dia de São Sebastião

Mato Grosso

Alto Garças: Dia de São Sebastião

Araputanga: morte do Monsenhor Celso Duca

Arenápolis: Dia de São Sebastião

Dom Aquino: Dia de São Sebastião

Itiquira: Dia de Nossa senhora do Carmo e São Sebastião

Nobres: Dia de São Sebastião

Pará

Altamira: Dia de São Sebastião

Breu Branco: Dia de São Sebastião

Breves: Dia de São Sebastião

Igarapé-Açu: Dia de São Sebastião

Juruti: Dia de São Sebastião

Parauapebas: Dia de São Sebastião

Prainha: Dia de São Sebastião

São Sebastião da Boa Vista: Dia de São Sebastião

Soure: aniversário de emancipação política

Terra Santa: Dia de São Sebastião

Tracuateua: Dia de São Sebastião

Vigia: Dia de São Sebastião

Paraíba

Araçagi: Dia de São Sebastião

Araruna: Dia de São Sebastião

Bayeux: Dia de São Sebastião

Caaporã: Dia de São Sebastião

Lagoa de Dentro: Dia de São Sebastião

Picuí: Dia de São Sebastião

Pirpirituba: Dia de São Sebastião

São Bento: Dia de São Sebastião

São José de Piranhas: Dia de São Sebastião

Taperoá: Dia de São Sebastião

Pernambuco

Águas Belas: Dia de São Sebastião

Aliança: Dia de São Sebastião

Belo Jardim: Dia de São Sebastião

Bom Conselho: Dia de São Sebastião

Bonito: Dia de São Sebastião

Itaquitinga: Dia de São Sebastião

Jataúba: Dia de São Sebastião

Lagoa do Itaenga: Dia de São Sebastião

Lagoa dos Gatos: Dia de São Sebastião

Machados: Dia de São Sebastião

Moreno: Dia de São Sebastião

Orocó: aniversário de emancipação política

Ouricuri: Dia de São Sebastião

Riacho das Almas: Dia de São Sebastião

Sanharó: Dia de São Sebastião

Terra Nova: Dia de São Sebastião

Paraná

Altônia: Dia de São Sebastião

Andirá: Dia de São Sebastião

Astorga: Dia de São Sebastião

Catanduvas: Dia de São Sebastião

Curiúva: Dia de São Sebastião

Faxinal: Dia de São Sebastião

Fernandes Pinheiro: Dia de São Sebastião

Honório Serpa: Dia de São Sebastião

Jacarezinho: Dia de São Sebastião

Joaquim Távora: Dia de São Sebastião

Mandaguaçu: Dia de São Sebastião

Munhoz de Melo: Dia de São Sebastião

Ortigueira: Dia de São Sebastião

Quatro Barras: Dia de São Sebastião

São Sebastião da Amoreira: Dia de São Sebastião

Sengés: Dia de São Sebastião

Tapira: Dia de São Sebastião

Wenceslau Braz: Dia de São Sebastião

Paranavaí: Dia de São Sebastião

Rio de Janeiro

Aperibé: Dia de São Sebastião

Araruama: Dia de São Sebastião

Barra Mansa: Dia de São Sebastião

Porciúncula: Dia de São Sebastião

Rio de Janeiro: Dia de São Sebastião

São Sebastião do Alto: Dia de São Sebastião

Três Rios: Dia de São Sebastião

Varre-sai : Dia de São Sebastião

Rio Grande do Norte

Caraúbas: Dia de São Sebastião

Florânia: Dia de São Sebastião

Governador Dix-sept Rosado: Dia de São Sebastião

Guamaré: Dia de São Sebastião

Jucurutu: Dia de São Sebastião

Nova Cruz: Dia de São Sebastião

Parelhas: Dia de São Sebastião

Pedro Velho: Dia de São Sebastião

Rondônia

Costa Marques: Dia de São Sebastião

Roraima

Boa Vista: Dia de São Sebastião

Bonfim: Dia de São Sebastião

Caracaraí: Dia de São Sebastião

Rio Grande do Sul

Alegria: Dia de São Sebastião

Bagé: Dia de São Sebastião

Campo Novo: Dia de São Sebastião

Campos Borges: Dia de São Sebastião

Erebango: Dia de São Sebastião

Jaquirana: Dia de São Sebastião

Liberato Salzano: Dia de São Sebastião

Maximiliano de Almeida: Dia de São Sebastião

São Sebastião do Caí: Dia de São Sebastião

Venâncio Aires: Dia de São Sebastião

Santa Catarina

Abelardo Luz: Dia de São Sebastião

Anitápolis: Dia de São Sebastião

Balneário Gaivota: Dia de São Sebastião

Bom Jardim da Serra: Dia de São Sebastião

Catanduvas: Dia de São Sebastião

Erval Velho: Dia de São Sebastião

José Boiteux: Dia de São Sebastião

Lauro Muller: Dia do Município

Papanduva: Dia de São Sebastião

Praia Grande: Dia de São Sebastião

Sombrio: Dia de São Sebastião

Tijucas: Dia de São Sebastião

Sergipe

Poço Verde: Dia de São Sebastião

São Paulo

Andradina: Dia de São Sebastião

Avaí: Dia de São Sebastião

Bady Bassitt: Dia de São Sebastião

Boa Esperança do Sul: Dia de São Sebastião

Borborema: Dia de São Sebastião

Braúna: aniversário de emancipação política

Cajamar: Dia de São Sebastião

Cajuru: Dia de São Sebastião

Cardoso: Dia de São Sebastião

Catiguá: Dia de São Sebastião

Cruzália: Dia de São Sebastião

Descalvado: Dia de São Sebastião

Fernando Prestes: Dia de São Sebastião

Floreal: Dia de São Sebastião

Guaíra: Dia de São Sebastião

Guapiaçu: Dia de São Sebastião

Guará: Dia de São Sebastião

Ibirá: Dia de São Sebastião

Itaju: Dia de São Sebastião

Itupeva: Dia de São Sebastião

Jeriquara: Dia de São Sebastião

Lavrinhas: Dia de São Sebastião

Louveira: Dia de São Sebastião

Mococa: Dia de São Sebastião

Monteiro Lobato: Dia de São Sebastião

Palmital: Dia de São Sebastião

Pederneiras: Dia de São Sebastião

Pedra Bela: Dia de São Sebastião

Piraju: Dia de São Sebastião

Pirajuí: Dia de São Sebastião

Pitangueiras: Dia de São Sebastião

Porto Ferreira: Dia de São Sebastião

Presidente Prudente: Dia de São Sebastião

Ribeirão Preto: Dia de São Sebastião

Rio Grande da Serra: Dia de São Sebastião

Santa Cruz do Rio Pardo: Dia da Cidade

São Sebastião: Dia de São Sebastião

São Sebastião da Grama: Dia de São Sebastião e aniversário da cidade

Sebastianópolis do Sul: Dia de São Sebastião

Sud Mennucci: Dia de São Sebastião

Suzano: Dia de São Sebastião

Taquaritinga: Dia de São Sebastião

Ubirajara: Dia de São Sebastião

Valentim Gentil: Dia de São Sebastião

Valinhos: Dia de São Sebastião

