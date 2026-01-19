Seg, 19 de Janeiro

FERIADOS

Onde é feriado em 20 de janeiro? Lista de cidades do Brasil que celebram o Dia de São Sebastião

Santo católico está associado à proteção contra epidemias, guerras e a fome

Foto: Pexels

O calendário de feriados religiosos no Brasil celebra nesta terça-feira, 20, o Dia de São Sebastião. A data, que é feriado em cidades de quase todos os Estados do País, também é marcada por aniversários de emancipação política.

No Acre, conforme Lei nº 3.137/2016, o feriado é estadual em razão do Dia do Católico; municípios acreanos também celebram São Sebastião.

Tradicionalmente associado à proteção contra epidemias, guerras e fome, o santo é padroeiro local ou figura central da tradição religiosa de diversos municípios. Segundo o Vaticano, São Sebastião foi um oficial do exército romano, natural de Milão, que viveu no século III. Condenado pelo imperador Diocleciano por professar o cristianismo, ele sobreviveu inicialmente a uma execução por flechadas, continuou a ajudar cristãos presos e a converter militares e nobres, até ser novamente capturado e morto por espancamento.

O dia do santo católico não faz parte do calendário de feriados nacionais, e a adoção da data ocorre por legislação municipal.

Veja a lista completa de cidades com feriado em 20 de janeiro:
 

Acre

Amazonas

Bahia

Ceará

Espírito Santo

Goiás

Minas Gerais

Mato Grosso

Pará

Paraíba

Pernambuco

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rondônia

Roraima

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Sergipe

São Paulo

