Onde está Michelle Obama? Ausência em dois eventos geram especulações nos Estados Unidos

A ex-primeira-dama Michelle Obama não comparecerá à posse do presidente eleito Donald Trump, sendo esta a segunda vez em duas semanas que ela não participa de uma reunião de ex-líderes norte-americanos, após se ausentar do funeral de Estado do ex-presidente Jimmy Carter, o que gerou especulações sobre os motivos de suas ausências.

"Confirmou-se que o ex-presidente Barack Obama comparecerá à cerimônia inaugural do 60º aniversário da Casa Branca. A ex-primeira-dama Michelle Obama não comparecerá à próxima cerimônia inaugural", indicou um comunicado do Escritório de Barack e Michelle Obama.

Laura Bush e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton se juntarão a seus maridos para a cerimônia de juramento no Capitólio, no dia 20 de janeiro, disseram representantes.





Nenhuma explicação foi dada sobre por que Michelle Obama não comparecerá à posse de Trump. Ela também não esteve presente no funeral de Estado do ex-presidente Jimmy Carter, realizado na semana passada, em Washington. Os ex-presidentes Trump, Obama, Bush e Clinton, juntamente com seus cônjuges, compareceram, com exceção dela.

Michelle Obama foi a única esposa ausente no funeral da semana passada na Catedral Nacional de Washington, onde seu marido e Trump estavam sentados lado a lado e conversaram e riram como velhos amigos, apesar do histórico de animosidade política entre o ex-presidente democrata e o republicano que retorna ao poder.

Michelle Obama não esteve presente no funeral, mas enviou "seus pensamentos e orações à família Carter e a todos que amaram e aprenderam com o notável ex-presidente", disse sua porta-voz, Crystal Carson, em comunicado na semana passada.

Uma pessoa familiarizada com a situação, que falou sob condição de anonimato por não estar autorizada a se pronunciar publicamente, disse que a ex-primeira-dama estava no Havaí e tinha um conflito de agenda a resolver. Segundo o site "Glamour", também é possível que motivos pessoais ou familiares tenham motivado sua ausência.

Ainda assim, foi notável que, por protocolo, ela teria ficado sentada ao lado de Trump, o que gerou especulações sobre se ela estaria tentando evitá-lo.

Michelle Obama compareceu ao funeral da esposa de Carter, Rosalynn, em 2023, junto com o restante das primeiras-damas vivas. A esse evento, Obama não compareceu.

Enquanto isso, a ex-primeira-dama fez campanha contra Trump durante suas campanhas presidenciais de 2016, 2020 e 2024. Em suas memórias de 2018, descreveu seu choque ao saber que Trump sucederia seu marido e denunciou a campanha "birther" de Trump, que questionava a cidadania de Barack Obama.

"Durante anos, Donald Trump fez tudo o que pôde para tentar fazer as pessoas nos temerem", disse durante seu discurso na Convenção Nacional Democrata em agosto. "Sua visão limitada e estreita do mundo o fez se sentir ameaçado pela existência de duas pessoas trabalhadoras, altamente educadas e bem-sucedidas que, por acaso, são negras."

Michelle Obama fez campanha no outono passado para a candidata presidencial democrata Kamala Harris, pronunciando um discurso emotivo em Michigan, no qual desafiou os homens a votarem na vice-presidente e argumentou que as vidas das mulheres estariam em risco se Trump retornasse à Casa Branca.

Após a vitória de Trump, o casal Obama divulgou um comunicado em que parabenizou o presidente eleito, apesar de não ser "o resultado que esperávamos".

"Obviamente, este não é o resultado que esperávamos, dados nossos profundos desacordos com a chapa republicana em uma série de questões", dizia o comunicado. "Mas viver em uma democracia implica reconhecer que nosso ponto de vista nem sempre prevalecerá e estar disposto a aceitar a transferência pacífica de poder."

Os três ex-presidentes e suas esposas compareceram à primeira posse de Trump em 2017, incluindo Hillary Clinton, após sua derrota nas eleições presidenciais de 2016 para Trump. Carter também esteve presente.

Michelle Obama não é a primeira a romper com a tradição de que as ex-primeiras-famílias compareçam a uma posse. Donald e Melania Trump não estiveram presentes na posse do presidente Joe Biden em 2021, depois que Trump afirmou falsamente que as eleições haviam sido roubadas.

