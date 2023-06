A- A+

Itália Onde estão os iates dos milionários? Costa italiana concentra mais que qualquer outro país no mundo País tem o dobro de embarcações do que o registado há cerca de três meses e lidera ranking de embarcações na nova temporada do verão europeu. Veja ranking

Hoje, existem mais iates na costa da Itália do que em qualquer outro lugar do mundo. E pelas notícias recentes sobre Jeff Bezos e Leonardo DiCaprio nos arredores da costa italiana é seguro dizer que esta temporada do verão europeu será movimentada.

No início desta semana, o fundador da Amazon.com, Bezos, foi flagrado em Portofino a bordo de seu recém-criado iate Koru. Já o onipresente DiCaprio passou algum tempo com a família em uma embarcação na costa de Amalfi.

O Iate Golden Odyssey de 404 pés — leiloado em 2022 depois de pertencer ao príncipe saudita Khaled bin Sultan al Saud — foi o maior da frota que visitou águas italianas. Em segundo lugar, está a ex-Lady Jorgia com cerca de 378 pés do bilionário canadense Patrick Dovigi .

Em circunstâncias normais, o Sailing Yacht A de 473 pés, que já pertenceu a Andrey Igorevich Melnichenko, levaria o prêmio máximo. O barco agora está custando US$ 900 mil por mês de manutenção enquanto está ancorado, cuidado por uma tripulação de 20 pessoas.

Os 259 iates navegando na Itália na sexta-feira foram mais do que o dobro do número contabilizado há três meses, depois que muitos navios cruzaram o Atlântico, partindo dos EUA e do Caribe em abril para iniciar a temporada de iates no Mediterrâneo.

Um jatinho para chamar de seu: luxo para poucos, aviação executiva avança em novos modelos de negócios

O Grande Prêmio de Mônaco e o Festival de Cinema de Cannes atraíram os ricos no mês passado, e os barcos ainda não partiram.

O número de iates aumentou em quase todos os países da região, com a Grécia hospedando 235, 217 na França, 150 na Espanha e 94 na Turquia. Já nos EUA a contagem caiu para 159, de acordo com dados coletados pela Bloomberg, IHS Markit e Genscape.

Na Itália, até a última sexta-feira, eram 259 superiates ancorados. Veja os locais mais procurados:

Itália - 259

Grécia - 235

França - 217

EUA - 159

Espanha - 150

Turquia - 94

Mônaco - 42

Croácia - 32

Bahamas - 30

Emirados Árabes Unidos - 27

