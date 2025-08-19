A- A+

Agosto Lilás "Onde há respeito, há caminho livre": campanha leva mensagem do Agosto Lilás a rodovias A iniciativa reforça a importância de garantir que, seja no exercício de suas funções ou durante a circulação como usuárias, todas as mulheres encontrem um ambiente seguro

Até o fim do mês, motoristas que passarem pelas Rotas dos Coqueiros ou do Atlântico, administradas pela Monte Rodovias, terão contato com as ações da campanha “Onde há respeito, há caminho livre”, do Agosto Lilás em conscientização sobre a violência contra a mulher.

Agosto Lilás

A iniciativa reforça a importância de garantir que, seja no exercício de suas funções nas operações e administrações das rodovias ou durante a circulação como usuárias, todas as mulheres encontrem um ambiente seguro, respeitoso e livre de violência, com a tranquilidade de ir e voltar para casa em paz.

Onde há respeito, há caminho livre

Com 70% da equipe formada por mulheres e treinamentos periódicos com terceiros, a Monte Rodovias leva a mensagem contra o assédio a praças de pedágios, telões de LED e redes sociais, reforçando seu compromisso com ambientes seguros e igualitários.

O trabalho promovido pela concessionária foi reconhecido com o Selo ONU Mulheres/Brasil, que certifica iniciativas em empoderamento feminino, liderança, combate à violência contra a mulher e direitos humanos.

Veja também