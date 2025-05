Saiba onde se vacinar contra a gripe no Recife e em cidades da RMR

A- A+

A campanha de vacinação contra a gripe segue em curso em Pernambuco, mas a procura pelo imunizante ainda é considerada baixa.

De acordo com dados do Ministério da Saúde (MS) desta sexta-feira (30), apenas 28,76% do público-alvo, composto por prioritários como crianças, idosos e gestantes, recebeu o imunizante até agora. A meta é vacinar pelo menos 90%, mas a baixa adesão preocupa as autoridades de saúde.

Salas e centros de vacinação em todo o estado estão abertas para a população. Desde 14 de maio, a vacina contra a gripe está disponível para toda a população a partir de seis meses de idade.

Este ano, ainda segundo informações do MS, Pernambuco já aplicou um total de 1.105.503 doses de vacina contra a influenza.

Confira onde se vacinar no Recife e em cidades da RMR

Recife

Na rede municipal do Recife, a população pode se imunizar contra a gripe em 170 salas de vacina em unidades de saúde e três Centros de Vacinação em shoppings: Recife, em Boa Viagem; RioMar, no Pina; e Boa Vista, na Boa Vista.

A Secretaria de Saúde da capital pernambucana (Sesau) orienta que os cidadãos levem um documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação, caso tenha. Caso não, uma nova carteira será entregue no atendimento.

Menores de idade devem estar acompanhados de responsáveis e devidamente identificados.

As salas de vacina funcionam das 8h às 17h, enquanto os Centros de Vacinação nos shoppings das 9h às 19h. [Confira aqui a lista com os endereços de todos os pontos]



Olinda

Em Olinda, o imunizante pode ser recebido em 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em cinco Policlínicas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Há também um ponto especial de vacinação no piso L2 do Shopping Patteo Olinda, no bairro de Casa Caiada, aberto das 9h às 16h.

Os pontos de vacinação são as Policlínicas Barros Barreto, de Ouro Preto, da Criança, São Benedito e Rio Doce II, bem como as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Águas Compridas I e II, Bondade II, Cohab Peixinhos, Alto do Cajueiro, Jardim Brasil II, Alto da Conquista, Vila Popular, Alto Novo Olinda, Sapucaia II e III, Alto do Sol Nascente, Passarinho, Beira Mangue, Rio Doce V Etapa, Jardim Atlântico, Tabajara I, Ouro Preto, Vila Manchete, Bom Sucesso I, Alto da Mina, Jardim Fragoso, Varadouro, Ilha do Maruim, Base Rural, Jardim Brasil 5 e Bultrins.



Jaboatão dos Guararapes

A vacina contra a gripe em Jaboatão dos Guararapes está disponível em todas as unidades de saúde, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Os endereços das unidades de saúde pode ser consultado no site De Olho na Consulta Jaboatão.

Paulista

De acordo com a Secretaria de Saúde de Paulista, a vacina contra a gripe para toda a população está disponível nas 53 unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

É possível receber o imunizante também nos dois polos fixos montados em pontos estratégicos: os shoppings Paulista North Way (no piso L1), de segunda a sexta-feira das 9h às 21h e aos sábados das 9h às 16h, e Norte Janga, de segunda a sexta-feira das 9h às 20h e aos sábados das 9h às 16h.

Camaragibe

Em Camaragibe, as salas de vacinação contra a gripe estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, de segunda a sexta, das 8h às 16h. E também aos sábados e domingos, das 13h às 18h, no Camará Shopping.

Influenza

Também conhecida como gripe, é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de elevada transmissibilidade no mundo todo, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais.

A transmissão ocorre por meio de secreções expelidas das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir e espirrar, ou pelo contato das mãos. Por isso, recomenda-se lavar as mãos regularmente e, se estiver com sintomas, fazer uso de máscaras.

