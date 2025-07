"Onde você aprendeu a falar inglês?": Trump comete gafe em encontro com presidente da Libéria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cometeu uma gafe durante um almoço com chefes de Estado e representantes do continente africano realizado nesta quarta-feira na Casa Branca. Durante a agenda, o mandatário americano fez uma série de elogios relativos à habilidade do presidente da Libéria, Joseph Boakai, de conversar em inglês.

— Que inglês lindo! Onde você aprendeu a falar inglês? Na Libéria? — comentou o republicano — Tem gente nesta mesa que não consegue falar tão bem quanto você.





A história da Libéria é única entre as nações africanas. É um dos dois únicos países da África Subsaariana, juntamente com a Etiópia, sem raízes na colonização europeia. Foi fundada e colonizada por escravos americanos libertos com a ajuda de uma organização privada chamada American Colonization Society, entre 1821 e 1822, na premissa de que os ex-escravizados americanos teriam maior liberdade e igualdade na nova nação.

President Trump to Liberian President Joseph Boakai: "Thank you and such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully, where? Were you educated, where? In Liberia?" pic.twitter.com/WZ2LR5JZcb