ONG abre 10 mil vagas para colônia de férias gratuita voltada a crianças autistas em Pernambuco

A ONG Amigos da Inclusão e o Instituto do Autismo (IDA) abriram nesta terça-feira (3) as inscrições para uma colônia de férias gratuita voltada a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Serão oferecidas mais de 10 mil vagas em seis cidades de Pernambuco: Recife, Olinda, Igarassu, Carpina, Timbaúba e Caruaru.

As atividades acontecem de 1º a 19 de julho, nos turnos da manhã (8h30 às 11h30) e da tarde (13h30 às 16h30). A programação inclui esportes, musicalização, contação de histórias e brinquedos infláveis.

Todo o atendimento será feito por equipes multidisciplinares, formadas por profissionais de saúde e educação especializados no atendimento ao público autista.

Para participar, é necessário apresentar laudo médico que comprove o diagnóstico de TEA.

As inscrições podem ser feitas pelo site ou pelo Instagram: @institutodoautismo.

Cada criança ou adolescente poderá ser inscrito uma única vez.

De acordo com os organizadores, o objetivo é oferecer uma opção de lazer com acompanhamento adequado durante o período de recesso escolar.

Serão oferecidos lanches como pipoca e algodão-doce nos intervalos das atividades.

