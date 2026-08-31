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Oportunidade ONG abre inscrições para curso gratuito de fotografia e vídeo pelo celular para jovens de Jaboatão Projeto "Lentes da Quebrada" oferece 15 vagas exclusivas para jovens de 15 a 29 anos inscritos no CadÚnico

Jovens de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, que desejam desenvolver habilidades no universo audiovisual já podem se inscrever no projeto Lentes da Quebrada, uma iniciativa da ONG Arco com o apoio da Secretaria Nacional de Juventude.

O projeto gratuito oferece um curso de fotografia, vídeo e edição focado no uso de aparelhos celulares. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 15 vagas.

O público-alvo são jovens com idades entre 15 e 29 anos, que estejam devidamente inscritos no CadÚnico e possuam a ID-Jovem. As inscrições estão abertas e seguem até 10 de setembro.

"O Lentes da Quebrada atua em uma intersecção que consideramos fundamental: a cultura aliada à inclusão produtiva. Ao oferecermos essa formação técnica e criativa, estamos promovendo o resgate da nossa juventude, mostrando que a arte e o audiovisual podem ser caminhos concretos para a geração de novas oportunidades de vida e renda", pontuou Carlos Santos, presidente da ONG Arco.



O ciclo formativo terá duração de três meses, durante o período de setembro a dezembro, com aulas realizadas uma vez por semana. O início das atividades está marcado para o dia 26 de setembro.

Para incentivar a produção contínua, os participantes que concluírem o curso receberão um certificado de participação, além de um "Kit de Criação Mobile".



"Fomentar a criação audiovisual em Jaboatão dos Guararapes, sobretudo voltada para as juventudes periféricas, é democratizar o direito de contar histórias. Com o celular nas mãos e o conhecimento adequado, esses jovens ganham o poder de registrar suas realidades, ressignificar seus territórios e construir novas narrativas sob as suas próprias lentes", afirmou Chris Oliver, coordenador do projeto.



O encerramento do projeto celebrará as obras dos alunos com uma Mostra Fotográfica aberta ao público, prevista para janeiro de 2027.



Como participar

As inscrições podem ser feitas de duas maneiras, sendo on-line através do site oficial ou presencial na Casa Arco, situada na Rua Duque de Caxias, 117, em Jaboatão dos Guararapes.



A divulgação da lista com os selecionados acontecerá no dia 12 de setembro, por meio do perfil oficial da ONG Arco no Instagram.



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