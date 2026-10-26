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Saúde ONG ARCO distribuirá kits de redução de danos e prevenção às ISTs em Jaboatão Com atividades quinzenais em pontos da cidade, projeto leva insumos e informações sobre os serviços de saúde do SUS

A ONG ARCO deu início a uma ação voltada à redução de danos associados ao uso de álcool e outras drogas, e à prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), em Jaboatão dos Guararapes.

Com o primeiro encontro realizado no último sábado (24), o programação seguirá até dezembro, com atividades quinzenais em diferentes áreas do município, e tem como objetivo distribuir gratuitamente cerca de 2 mil kits de redução de danos e prevenção às ISTs. Os detalhes sobre locais e horários podem ser conferidos por meio do Instagram da organização @ong.arco.

Os materiais, segundo a ARCO, reúnem insumos como camisinhas, lubrificantes, sedas, piteiras e autotestes de HIV, além de conteúdos educativos e informativos que orientam a população sobre práticas de autocuidado e indicam onde buscar atendimento na rede pública de saúde de Jaboatão.



De acordo com a Organização, a proposta tem como objetivo ampliar o acesso à informação e aos recursos de prevenção, especialmente entre pessoas que enfrentam dificuldades para acessar os serviços de saúde.

"Quando falamos em redução de danos, estamos falando de cuidar das pessoas a partir das realidades que elas vivem, respeitando suas escolhas e sua autonomia. Nosso trabalho é estar nas ruas, dialogar sem preconceitos e oferecer informações e recursos que ajudem a prevenir agravos à saúde. Cada kit distribuído também representa uma oportunidade de aproximar alguém da rede de cuidado", explicou Luan Costa, coordenador-geral do projeto Reduz ARCO.

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