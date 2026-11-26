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Saúde ONG Arco lança cartilha gratuita sobre prevenção ao HIV e outras ISTs em Jaboatão dos Guararapes Publicação explica formas de prevenção e indica onde buscar testagem, orientação e acompanhamento pelo SUS no município

Onde fazer um teste de HIV em Jaboatão dos Guararapes? Qual é a diferença entre PrEP e PEP? Essas são algumas das perguntas que a ONG Arco responde na cartilha "Cuida, Te Cuida! Prevenção às ISTs de Graça no SUS".

A versão digital foi lançada nesta quinta-feira (26), com download gratuito na página do projeto.



Ao longo de 16 páginas ilustradas, o guia explica a diferença entre HIV e Aids, apresenta as formas de prevenção que podem ser combinadas no dia a dia e esclarece dúvidas sobre testagem e tratamento.

A cartilha também dedica espaço à sífilis, à gonorreia, à clamídia, ao HPV, ao herpes genital e às hepatites B e C.



“Quando alguém pergunta ‘onde eu posso fazer um teste?’, faz diferença poder responder com endereços aqui de Jaboatão. A gente quis que a pessoa pudesse abrir a cartilha, encontrar o serviço e chegar lá sabendo o que pode pedir. Acabar com o HIV e a AIDS, passa primeiro pelo acesso à informação de qualidade.”, afirma o psicólogo, ativista e coordenador-geral do projeto, Carlos Santos.

Edição impressa da cartilha será lançada no dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a Aids. | Foto: Equipe Multimídia Ong Arco com auxílio de IA

Na seção “Onde buscar ajuda?”, o leitor pode encontrar o endereço do Centro de Testagem e Aconselhamento, em Piedade, e dos serviços de atenção especializada em Piedade e Cavaleiro.

O guia ainda traz o contato do Ambulatório LGBTI+ Abby Moreira e explica quais são as orientações que podem ser buscadas na unidade de saúde da família perto de casa.



A cartilha integra o projeto Cuida, Te Cuida – Prevenção ao HIV e outras ISTs em Jaboatão dos Guararapes, realizado pela ONG ARCO, com apoio do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS) e do Sistema Único de Saúde (SUS).



A edição impressa será lançada no dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a Aids, com entrega gratuita na Praça do Metrô de Jaboatão e nas ruas do entorno.

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