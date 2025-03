A- A+

ACOLHIMENTO ONG busca famílias residentes em Olinda dispostas a acolher crianças e adolescentes A Reaviva Brasil está em busca de famílias que disponham de tempo e afeto para acolher, de forma temporária, crianças na faixa etária de 0 a 11 anos afastadas do convívio familiar devido a algum tipo de violência

A Reaviva Brasil, ONG que acolhe de forma provisória crianças e adolescentes que foram afastadas do convívio familiar devido a algum tipo de violência (física ou sexual) ou negligência, está em busca de famílias que disponham de tempo e afeto para acolher, de forma temporária, crianças na faixa etária de 0 a 11 anos.

As inscrições para se tornar uma família acolhedora vão até o dia 31 de Março de 2025. A formação para as famílias interessadas tem previsão de início para a primeira semana de abril.

Família acolhedora

As famílias dispostas a participar da iniciativa de acolhimento passarão por uma capacitação através de uma equipe de profissionais da Reaviva, visando disponibilizar total suporte durante o período do acolhimento.

As candidatas ao serviço de acolhimento precisar ser residentes da cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Este pré-requisito é o mais importante, uma vez que as crianças encaminhadas para o serviço serão provenientes da comarca local, garantindo assim a permanência e convivência comunitária delas.

A organização ainda disponibiliza uma bolsa mensal, no valor equivalente a um salário mínimo, para auxiliar nas despesas da criança durante o acolhimento.

Reaviva Brasil

A Reaviva Brasil é uma ONG, localizada em Olinda e fundada em 2012, que tem a missão de proteger crianças de situações abusivas, acolhendo-as de forma provisória, restaurando suas vidas e renovando a esperança para um futuro melhor.

Atualmente, a Reaviva dispõe de uma casa na modalidade de abrigo institucional, podendo acolher até 10 crianças/adolescentes, sendo exclusiva para meninas, entre 7 e 15 anos. Além disso, a Raviva também oferta o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, com capacidade de atendimento para até 15 famílias acolhedoras.

Essas famílias, selecionadas e cadastradas previamente, recebem de forma provisória crianças de até 11 anos de idade (ambos os sexos).

Para mais informações sobre o projeto, os interessados podem visitar o site reavivabrasil.org/familias-acolhedoras/ou a página no Instagram @reaviva_brasil.

Veja também