Pernambuco ONG Casa do Pão pode receber doações pela fatura de energia elétrica da Neoenergia; saiba como doar Adesão da ONG Casa do Pão ao Conta do Bem contou com a presença do presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral, e do diretor da entidade, o diácono Aerton Carvalho

Clientes da Neoenergia Pernambuco poderão contribuir com doações para a ONG Casa do Pão, mantida pela Igreja Católica e que oferece alimentação para pessoas em situação de vulnerabilidade social.



Por meio do programa "Conta do Bem", clientes poderão autorizar que um valor mensal seja somado na fatura de energia elétrica e destinado como doação ao projeto.



A oficialização de adesão da ONG Casa do Pão ao Conta do Bem contou com a presença do presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral, e do diretor da entidade, o diácono Aerton Carvalho.



Segundo a instituição, as doações por meio da fatura de energia permitirão ampliar e fortalecer as atividades do projeto voltadas para pessoas em situação de risco.



A ONG Casa do Pão é reconhecida por sua atuação junto à população em situação de vulnerabilidade, com ações voltadas à alimentação, acolhimento, recuperação de dependentes químicos e reinserção social.



Atualmente, cerca de 700 mil clientes da Neoenergia Pernambuco já participam da Conta do Bem, contribuindo com doações mensais que beneficiam diretamente 11 instituições filantrópicas em Pernambuco.



Os recursos arrecadados impactam áreas como educação complementar, saúde, assistência social, cultura, esporte e lazer, beneficiando crianças, adolescentes, adultos e idosos.

As entidades participantes são Ária Social, Legião da Boa Vontade (LBV), APAE Recife, Fundação Terra, Unicef, Pró-Criança, Fundação Alice Figueira, Hospital de Câncer de Pernambuco, Casa da Esperança, Porto Social, Instituto do Fígado – e, agora, a Casa do Pão.

“A Conta do Bem mostra que é possível fazer a diferença com um gesto simples. Com a entrada da Casa do Pão, reforçamos nosso compromisso com instituições que realizam um trabalho honesto e transformador nas comunidades onde atuam”, destacou o presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral.

Saiba como doar

Interessados em contribuir devem acessar os canais de comunicação das instituições participantes, que disponibilizam um espaço para o cadastro dos doadores.



A ONG Casa do Pão divulgou uma formulário eletrônico para adesão ao programa "Conta do Bem", disponível no Instagram (@casadopaoaor).

Ao se inscrever, o cliente autoriza que um valor mensal, definido por ele, seja debitado automaticamente em sua conta de energia elétrica , somado ao valor da fatura. Os recursos serão direcionados às instituições.

