Outubro Rosa ONG CasaRosa vai oferecer mais de 300 acessos gratuitos para mamografias e ultrassonografias A ação ocorre nesta quarta-feira (15), a partir das 7h, na sede da instituição, no Espinheiro

A ONG CasaRosa promove uma ação de rastreio do câncer de mama para identificar alterações, como parte da campanha de conscientização do Outubro Rosa, com cadastro nesta quarta-feira (15), às 7h, na sede da instituição no Espinheiro, Zona Norte do Recife.



Com o objetivo de identificar alterações como nódulo, cistos e espessamentos do tecido antes dos sinais clínicos, a iniciativa vai contar com mais de 300 encaminhamentos para mamografias e 100 ultrassonografias.

O público-alvo são mulheres em situação de vulnerabilidade social com idades entre 40 e 74 anos, usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) e que não tenham feito o exame dentro da janela de um ano (12 meses).

Como participar

Para participar, as mulheres interessadas devem possuir documentos de identidade com foto, o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) em mãos e comprovante de residência.

A iniciativa é fruto da solidariedade de várias clínicas, principalmente da esfera privada, que cederam os exames.

A CasaRosa será apenas uma intermediadora e a realização dos exames ficará na responsabilidade de cada clínica. O atendimento será realizado de forma presencial, por ordem de chegada, por uma equipe de voluntários, com entregas das fichas a partir das 7h, sendo uma ficha por pessoa.

O cadastro será das 8h às 16h ou até que tenham sido entregues todos os encaminhamentos. O prazo para realização do exame será com base na disponibilidade da clínica parceira.



“Esta é a 12ª edição da nossa campanha de rastreamento do câncer de mama no Recife. A mamografia é o exame mais eficaz para detectar tumores em estágios iniciais, aumentando em até 95% as chances de cura. O rastreamento mamográfico é uma das principais formas de reduzir a mortalidade pela doença”, disse uma das gestoras da CasaRosa, Kadja Camilo.



Serviço:

O que: encaminhamento para mais de 300 exames gratuitos de mamografia

Quando: nesta quarta (15), a partir das 7h (entrega das fichas)

Onde: sede da ONG CasaRosa, na Rua Nicarágua, 151 – Espinheiro | Recife/PE

Mais informações: (81) 98176-6302 (WhatsApp) e @casarosa.ong (Instagram)

Com informações de assessoria

