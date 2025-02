ONG CasaRosa promove Bazar Solidário de Carnaval a partir desta quinta (13)

A- A+

No embalo da chegada do Carnaval, a ONG CasaRosa anunciou a nova edição do seu tradicional Bazar Solidário. A ação será promovida nesta quinta (13) e sexta (14), das 9h às 17h, e no sábado (15), das 9h às 14h, na loja Ferreira Costa, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, com acesso gratuito.





O projeto, proposto a partir de doações, representa oportunidade para quem deseja adquirir peças novas e seminovas como adereços de Carnaval, roupas masculinas, femininas, infantis, perfumes, acessórios pessoais e outros.



“Teremos dezenas de produtos a partir de R$5, garantindo que todos os interessados possam contribuir de acordo com suas possibilidades. Além da participação no Bazar Solidário, o público também pode doar outros itens novos e seminovos para comercialização durante o evento ou mesmo conhecer mais possibilidades de abraçar a nossa causa no dia a dia como o voluntariado, por exemplo”, destacou uma das gestoras da CasaRosa, Kadja Camilo.

A iniciativa visa arrecadar uma base financeira para continuar viabilizando o acolhimento às mulheres que vêm do interior do Estado para fazer tratamento contra o câncer, principalmente de mama, nos hospitais públicos de Recife.

Todos os recursos arrecadados serão integralmente destinados para sustentar e expandir os serviços oferecidos pela instituição, com sede no Espinheiro, na Zona Norte do Recife.





ONG CasaRosa

A ONG surgiu há 10 anos a partir de iniciativa totalmente voluntária das cidadãs Bruna Trajano, Cristina Maranhão, Juliana Sarubbo e Kadja Camilo juntamente com um time de conselheiras.

A manutenção do espaço é toda feita em cima de doações (pessoas físicas e jurídicas), incluindo a força de voluntários.

O trabalho de abrigar mulheres de outras cidades que fazem tratamento contra o câncer de mama nos hospitais públicos do Recife requer os mais variados itens, como alimentos, produtos de higiene pessoal e outras necessidades das mulheres albergadas, além do lado financeiro para o pagamento de despesas como energia, gás, internet/telefone e o aluguel da casa.



Para que as usuárias possam ter esse conforto em um momento tão difícil, inclusive com acompanhantes, é preciso que haja o direcionamento/encaminhamento médico especial ou através do serviço social de pontos como Oswaldo Cruz, IMIP, Hospital das Clínicas, Barão de Lucena e Hospital do Câncer.



Serviço

O que: Bazar Solidário da ONG CasaRosa – Especial de Carnaval

Onde: loja Ferreira Costa – Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 2967 - Imbiribeira (Recife/PE)

Quando: nesta quinta (13), sexta (14) e sábado (15) de fevereiro de 2025

Horário: das 9h às 17h, na quinta e na sexta, e das 9h às 14h, no sábado

Acesso: livre/gratuito

Outras informações pelo instagram ou pelo número (81) 98176-6302.



Veja também