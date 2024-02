ONG CasaRosa realiza bazar solidário no Shopping Guararapes

A- A+

O Shopping Guararapes, localizado em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, recebe, a partir desta quarta-feira (28), a ONG CasaRosa, que organiza um bazar solidário para mulheres em tratamento contra o câncer.

O bazar vai até este sábado (2) e visa a arrecadar recurso financeiro para hospitais públicos do Recife. Lá, estão de roupas masculinas e femininas a acessórios, assim como artesanatos e outros itens para a casa.

O portfólio, exposto no corredor Carrefour, contará com dezenas de produtos novos e seminovos a partir de R$ 20.

A ação promete ser uma oportunidade para a comunidade se engajar em uma causa nobre enquanto desfruta de uma variedade de produtos doados e agora à venda.

O principal objetivo do Bazar Solidário é angariar recursos para continuar acolhendo mulheres que vêm do interior do Estado para fazer tratamento contra o câncer, principalmente de mama, nos hospitais públicos de Recife.

Todos os recursos arrecadados serão integralmente destinados para sustentar e expandir os programas e serviços oferecidos pela ONG CasaRosa, que completa dez anos e tem sede no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

Serviço:

Bazar Solidário da ONG CasaRosa

Local: Shopping Guararapes – corredor Carrefour

Período: Desta quarta (28) até o sábado (2)

Horário: conforme o funcionamento do shopping*

Acesso: livre/gratuito

Outras informações: @casarosa.ong e @sguararapes



