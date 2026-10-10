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Saúde ONG CasaRosa promove 13ª edição da campanha "Mamografia para Todas" na quarta-feira (14) no Recife Vouchers para encaminhamentos de exames gratuitos de mamografias e ultrassonografias serão oferecidos no evento

A ONG CasaRosa realiza a 13ª edição da campanha “Mamografia para Todas”, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, na próxima quarta-feira (14), das 8h às 15h.

Até o momento, estão confirmados mais de 200 encaminhamentos de exames gratuitos, entre mamografias e ultrassonografias, com a participação de clínicas e centros de diagnóstico parceiros.

“A ação tem como objetivo ampliar o acesso de mulheres em situação de vulnerabilidade a exames de mamografia, ultrassonografia e biópsias mamárias”, explica uma das gestoras da ONG CasaRosa, Kadja Camilo.

Desde 2014, a iniciativa busca ampliar o acesso de mulheres em situação de vulnerabilidade social à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama.

A mamografia é considerada um dos principais exames para o rastreamento do câncer de mama e pode identificar alterações antes mesmo do surgimento de sinais clínicos.

O diagnóstico precoce amplia as possibilidades de tratamento e pode elevar significativamente as chances de cura.

A campanha segue as diretrizes do Colégio Brasileiro de Radiologia e da Sociedade Brasileira de Mastologia, que recomendam o rastreamento mamográfico anual para mulheres entre 40 e 74 anos.

Quem pode participar

A campanha é destinada a mulheres entre 40 e 74 anos, em situação de vulnerabilidade social, que não tenham realizado mamografia há menos de um ano.

Para participar, é necessário apresentar:

Documento de identificação com foto;

CPF;

Cartão do SUS;

Conta de água ou energia elétrica.

A entrega dos encaminhamentos será realizada na sede da ONG CasaRosa, localizada na Rua Nicarágua, número 151, no bairro do Espinheiro, no Recife.

A partir das 7h, serão distribuídas fichas numeradas, sendo uma por pessoa. O atendimento para conferência dos documentos, cadastro e entrega dos vouchers terá início às 8h e seguirá até as 15h, ou antes, caso todos os encaminhamentos disponíveis sejam distribuídos.



A CasaRosa também reforça que os exames não serão realizados no dia 14 de outubro nem no local da campanha.

As mulheres selecionadas receberão vouchers de encaminhamentos com as orientações para agendamento e realização dos exames nas clínicas e centros de diagnóstico parceiros, de acordo com os horários, prazos e critérios estabelecidos por cada instituição.

As ultrassonografias serão destinadas, como exame complementar, a mulheres que apresentem alterações palpáveis, como caroço na mama. Nesses casos, haverá triagem realizada por profissional de saúde para identificar a necessidade do exame.

A atividade contará com uma equipe de voluntários responsável pela conferência dos documentos, registro das informações, entrega dos vouchers e orientação sobre os procedimentos necessários para o agendamento e realização dos exames.

Serviço

Campanha “Mamografia para Todas” da ONG CasaRosa 2026

Data: quarta-feira (14 de outubro)

Entrega dos vouchers: das 8h às 15h

Distribuição das fichas: a partir das 7h

Local: Rua Nicarágua, 151 – Espinheiro, Recife/PE

Público-alvo: mulheres de 40 a 74 anos em situação de vulnerabilidade social

Documentos necessários: identidade com foto, CPF, cartão do SUS e conta de água ou energia

Mais informações: (81) 9 8866-6759 (WhatsApp) e Instagram

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