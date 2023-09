ONG CasaRosa realiza Bazar Solidário na Zona Norte do Recife; confira datas e outros detalhes

A- A+

Voltada para o acolhimento de mulheres do Interior pernambucano que fazem tratamento contra o câncer de mama em hospitais públicos localizados no Recife, a ONG CasaRosa vai realizar um Bazar Solidário nesta próxima semana.



O bazar será realizado de segunda (4) à próxima quarta-feira (6), no auditório da loja Ferreira Costa, no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife.



Segundo a ONG, serão mais de quatro mil produtos produtos novos e seminovos, como perfumes, acessórios, roupas femininas, masculinas e infantis, além de artigos de decoração, cama e mesa.

“Esse projeto é uma forma de estimular a sociedade ao desapego, inclusive, com toque de solidariedade", afirma Kadja Camilo, diretora da CasaRosa junto com Bruna Trajano, Juliana Sarubbo e Cristina Maranhão.

A renda com a venda dos produtos é para "oferecer melhores condições às mulheres que ficam albergadas conosco durante todo o período necessário para exames, cirurgias e tratamentos de quimioterapia e de radioterapia”, explica.



Os produtos podem ser pagos no crédito, no débito e no PIX. O bazar será das 9h às 18h, na segunda e na terça; e das 9h às 16h, na quarta.



ONG

Criada em 2014, a CasaRosa funciona no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, e, nesses nove anos, já disponibilizou 7.262 diárias (enxoval e higiene pessoal) e 21.786 refeições (café da manhã, almoço e jantar).



A ONG funciona a partir doações (pessoas físicas e jurídicas) e conta com a atuação voluntária de profissionais como assistentes sociais, psicólogos e nutricionistas. Para ser assistida pelo casa, a paciente - também com acompanhante - é preciso haver o encaminhamento médico especial ou através do serviço social de pontos como os hospitais Oswaldo Cruz, IMIP, das Clínicas, Barão de Lucena e de Câncer.



“Elas podem ficar conosco durante todo o tratamento, geralmente, em torno de 40 dias, incluindo os finais de semana. Na intenção de acolher bem, fazendo com que se sintam em casa, com privacidade, prezamos apenas por mulheres, sendo uma das poucas entidades do segmento com gênero específico na região”, reforça Kadja Camilo

Veja também

G20 Primeiro-ministro chinês Li Qiang participará na cúpula do G20