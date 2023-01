ONG com atuação na RMR abre seleção para programa de voluntariado em saúde mental LGBTQIAP+

A- A+

A ONG Ação Regional de Contribuição Social e Oportunidades (Arco), com atuação na Região Metropolitana do Recife, está com 15 vagas abertas para profissionias de psicologia que desejam atuar como voluntários no atendimento do público LGBTQIAP+.

O projeto terá duração de 6 meses e, para participar, além de estar em dia com o Conselho de Classe Profissional, o interessado deve disponibilizar de, no mínimo, quatro horas semanais. A inscrição deve ser feita via formulário, disponível até o dia 31 de janeiro. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 10 de fevereiro, no instagram @ong.arco.

Os selecionados passarão por capacitação e serão supervisionados em reuniões periódicas. Todo o processo, além dos atendimentos aos pacientes, será on-line. Ao final do projeto, os voluntários receberão certificado.

De acordo com o psicólogo e presidente da Arco, Carlos Santos, o projeto tem dois principais pilares, promover a importância do cuidado com a saúde mental da população LGBTQIAP+ e contribuir com a formação profissional de terapeutas que atuam ou que pretendem trabalhar com esse público.



"Com isso, permitimos a diminuição das desigualdades sociais e da violência, a promoção e garantia de direitos e a democratização do acesso à saúde mental, aprimorando os conhecimentos para formação profissional, educacional e pessoal, promovendo a cidadania e a transformação social junto à Arco”.



Dúvidas e outras informações estão disponíveis no perfil da ONG no Instagram (@ong.arco) ou pelo Whatsapp (81) 9.8605-3740.

Sobre a Arco

Criada em maio de 2022, a Arco realiza trabalhos de combate ao preconceito e discriminação à comunidade LGBTQIAP+, com atuação principalmente em comunidades de Jaboatão dos Guararapes, na RMR. Também promove articulações com instituições públicas e privadas, com o objetivo de levar educação e informação sobre diversidade para o público em geral.

