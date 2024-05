A- A+

EDUCAÇÃO ONG cria fundo para retomada da educação no Rio Grande do Sul após chuvas; saiba como doar há 273 mil estudantes sem aulas e 790 escolas fechadas, sendo que 388 delas foram danificadas

O Rio Grande do Sul enfrenta o pior desastre climático de sua história, com 388 municípios atingidos por fortes chuvas, 90 mortes e 155.741 desalojados.

O impacto da chuva também afetou atividades escolares em diferentes regiões. Ainda há 273 mil estudantes sem aulas e 790 escolas fechadas, sendo que 388 delas foram danificadas.

Para apoiar a reconstrução das cidades e a retomada da educação, a ONG Comunitas criou um fundo para direcionar recursos a ações estruturantes no Estado. "Uma destas ações é a reorganização das escolas para o retorno das aulas, algo que precisa ser feito de forma rápida e coordenada para que não haja ainda mais prejuízo aos alunos", diz Regina Esteves, diretora-presidente da entidade que mantém parcerias com o governo gaúcho desde 2018.

Na capital Porto Alegre, por exemplo, as aulas nas escolas da rede municipal de educação permanecerão suspensas até sexta-feira, 10. Algumas unidades de ensino foram transformadas em alojamentos provisórios de morados de áreas atingidas - mais de 500 pessoas estão nestes pontos.

"Assim como grande parte da cidade, muitas das nossas escolas e dos nossos servidores também foram durante atingidos. Estamos analisando diariamente o cenário, junto das direções escolares, para que possamos definir como faremos de forma segura o retorno das aulas, quando for possível", destaca o secretário de Educação, José Paulo da Rosa.

As doações para o fundo Reconstrua RS podem ser feitas por transferência bancária para a seguinte conta:

- Banco do Brasil

- Agência 1195-9

- Conta Corrente 600.650-7

Para apoio às ações emergenciais, o governo do Rio Grande do Sul disponibiliza uma outra conta, que recebe doações via Pix, pela chave CNPJ 92.958.800/0001-38.



