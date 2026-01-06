A- A+

política ONG denuncia ao menos 27 mortos em manifestações no Irã Em todo o país, os protestos se espalharam por pelo menos 26 das 31 províncias do Irã, com manifestações de estudantes em mais de 20 universidades

Pelo menos 27 manifestantes, incluindo cinco menores de idade, morreram desde o início dos protestos no Irã, no final de dezembro, segundo um balanço divulgado nesta terça-feira (6) pela ONG Iran Human Rights (IHR), com sede na Noruega.

"Pelo menos 27 manifestantes morreram por disparos ou outras formas de violência perpetradas pelas forças de segurança em oito províncias", escreveu a organização em seu site após dez dias de protestos, acrescentando que mais de mil pessoas foram presas.

A IHR acusa as forças de segurança de terem matado pelo menos seis pessoas em um único incidente no sábado, quando abriram fogo contra manifestantes no distrito de Malekshahi, na província de Ilam, no oeste do país.

A organização relata que, no domingo, as forças de segurança invadiram um hospital em Ilam para onde manifestantes feridos de Malekshahi haviam sido levados e prenderam várias pessoas.

Em todo o país, os protestos se espalharam por pelo menos 26 das 31 províncias do Irã, com manifestações de estudantes em mais de 20 universidades, segundo a IHR.

De acordo com comunicados oficiais divulgados pela mídia iraniana, pelo menos 12 pessoas morreram desde o início dos protestos, incluindo membros das forças de segurança.

"A República Islâmica tem um histórico documentado de repressão sangrenta e assassinatos em massa de manifestantes em levantes anteriores", disse Mahmod Amiry Moghadam, diretor da IHR.

A ONG já confirmou mais de 550 mortes durante a repressão ao movimento de protesto de 2022-2023 no Irã.

"Considerando que o regime está agora mais instável do que nunca e teme seriamente por sua sobrevivência, há grande preocupação de que a escala da repressão desta vez possa ser ainda mais violenta e generalizada do que antes", acrescentou.

Veja também