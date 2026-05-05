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Crime ONG denuncia LinkedIn na Áustria pela venda de dados dos usuários Segundo a Noyb, a plataforma alega preocupações relacionadas à proteção de dados para não dar prosseguimento aos pedidos de acesso

Uma organização austríaca de defesa da privacidade anunciou nesta terça-feira (5) que apresentou uma denúncia contra a rede social profissional LinkedIn pela venda de dados digitais de milhões de usuários.

A ONG Noyb — acrônimo para "None of Your Business" (Não é da sua conta) — informou em um comunicado que apresentou um recurso à Autoridade Austríaca de Proteção de Dados em nome de um usuário do LinkedIn que deseja ter acesso às informações que a plataforma possui sobre ele.

O usuário exige “uma resposta completa ao seu pedido de acesso”, afirmou a organização, que também deseja a aplicação de uma multa contra a rede social, que pertence ao grupo Microsoft.

Segundo a Noyb, o LinkedIn alega preocupações relacionadas à proteção de dados para não dar prosseguimento aos pedidos de acesso.

Contudo, ao mesmo tempo, a empresa pede aos usuários que paguem pelo plano Premium caso queiram saber de maneira específica quem pesquisou o seu perfil, com destaque para a associação austríaca.

“As pessoas têm direito a receber seus próprios dados de forma gratuita”, argumenta o advogado de Noyb, Martin Baumann.

A organização com sede em Viena afirma que a legalidade do rastreamento dos usuários por parte da rede social "carece de claro", já que a empresa não solicita um consentimento explícito.

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