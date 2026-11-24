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RECIFE ONG do Recife é eleita uma das 100 melhores do Brasil em 2026 A Rede Muda Mundo foi reconhecida durante a 10ª edição do Prêmio Melhores ONGs, em São Paulo; 25 organizações nordestinas estão entre as selecionadas

A Rede Muda Mundo, organização social sediada no Recife, foi reconhecida como uma das 100 melhores ONGs do Brasil em 2026.

A premiação ocorreu nesta segunda-feira (23), em São Paulo, durante a 10ª edição do Prêmio Melhores ONGs. A instituição foi representada pelo CEO Fábio Silva e pela co-CEO Návila Alencastro.

Organizado pela Certificadora Social, o prêmio avalia critérios como planejamento, sustentabilidade financeira, responsabilidade institucional e prestação de contas. Das 100 organizações selecionadas neste ano, 25 são do Nordeste.

“A gente quer transformar o Brasil a partir do Recife e sabe que ninguém faz isso sozinho. Esse reconhecimento é do nosso time, dos voluntários, dos parceiros e de cada pessoa que acredita e constrói essa história com a gente. Estar entre as 100 melhores ONGs aumenta a nossa responsabilidade de cuidar bem das pessoas e criar oportunidades para quem mais precisa”, afirmou Fábio.

Projetos sociais

A Rede Muda Mundo desenvolve projetos nas áreas de voluntariado, formação de lideranças e empreendedorismo social.

Entre as iniciativas estão o Transforma Brasil, que conecta voluntários a organizações sociais; a Escola Zero, voltada à formação de lideranças; e a Casa Zero, que reúne atividades de qualificação profissional, cultura e geração de renda.

Instalada no Recife Antigo, a Casa Zero já qualificou mais de 3.600 pessoas e promoveu 20 feiras colaborativas, nas quais empreendedores locais comercializam seus produtos diretamente ao público.

Outra iniciativa foi o CAIS Recife 2025, que concluiu, em maio deste ano, um ciclo de formação para 75 iniciativas sociais. O programa foi desenvolvido pelo então Porto Social, em parceria com a Prefeitura do Recife e o Sebrae, com atividades voltadas à gestão e à estruturação de projetos.

Expansão

A atuação da organização também prevê expansão para outros estados. Em 2025, a Rede Muda Mundo assinou protocolos de interesse com os governos de São Paulo e da Paraíba para discutir a implantação da metodologia da Casa Zero nesses territórios.

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