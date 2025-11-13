A- A+

Ação Solidária ONG Gestos arrecada roupas e sapatos para o Bazar 2025 até esta sexta-feira (14) Iniciativa ocorre durante o dia 28 de novembro, na sede da ONG, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife

No clima do fim de ano, a ONG Gestos — Soropositividade, Comunicação e Gênero arrecada roupas, sapatos, acessórios e itens de decoração para a realização do Bazar Solidário 2025.



A iniciativa está marcada para 28 de novembro, na sede da ONG, localizada na Rua dos Médicis, nº 68, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

A campanha de arrecadação para o Bazar da Gestos vai até esta sexta-feira (14).

Quem tiver itens em ótimo estado pode deixá-los na sede de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Empresas, marcas e lojas também podem fazer parte da corrente solidária.

Toda a renda será destinada à manutenção dos serviços de assistência e apoio a pessoas vivendo com HIV/Aids, fortalecendo o compromisso da instituição com a promoção da vida, da dignidade e dos direitos humanos.

Além do bazar, a Gestos realiza uma iniciativa de mobilização em defesa da solidariedade e dos direitos humanos: a Vitrine Solidária, uma ação temporária durante o mês de novembro.



Camisas, cadernos, ecobags, pôsteres, canecas e canetas são alguns itens que podem ser adquiridos online com o objetivo de arrecadar fundos para fortalecer as atividades da organização.

Os itens comprados durante a Vitrine Solidária devem ser resgatados na sede da Gestos a partir de dezembro. Outras regiões do país terão o envio garantido por meio dos Correios, com frete a combinar.

