Ação Solidária

ONG Gestos arrecada roupas e sapatos para o Bazar 2025 até esta sexta-feira (14)

Iniciativa ocorre durante o dia 28 de novembro, na sede da ONG, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife

Bazar solidário da ONG Gestos realiza campanha de arrecadação de roupas, sapatos, acessórios e peças de decoraçãoBazar solidário da ONG Gestos realiza campanha de arrecadação de roupas, sapatos, acessórios e peças de decoração - Foto: @quemewill

No clima do fim de ano, a ONG Gestos — Soropositividade, Comunicação e Gênero arrecada roupas, sapatos, acessórios e itens de decoração para a realização do Bazar Solidário 2025.

A iniciativa está marcada para 28 de novembro, na sede da ONG, localizada na Rua dos Médicis, nº 68, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

A campanha de arrecadação para o Bazar da Gestos vai até esta sexta-feira (14).

Quem tiver itens em ótimo estado pode deixá-los na sede de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Empresas, marcas e lojas também podem fazer parte da corrente solidária. 

Toda a renda será destinada à manutenção dos serviços de assistência e apoio a pessoas vivendo com HIV/Aids, fortalecendo o compromisso da instituição com a promoção da vida, da dignidade e dos direitos humanos.  

Além do bazar, a Gestos realiza uma iniciativa de mobilização em defesa da solidariedade e dos direitos humanos: a Vitrine Solidária, uma ação temporária durante o mês de novembro.

Camisas, cadernos, ecobags, pôsteres, canecas e canetas são alguns itens que podem ser adquiridos online com o objetivo de arrecadar fundos para fortalecer as atividades da organização.

Os itens comprados durante a Vitrine Solidária devem ser resgatados na sede da Gestos a partir de dezembro. Outras regiões do país terão o envio garantido por meio dos Correios, com frete a combinar. 

