ONG Gestos completa 10 anos oferecendo serviços gratuitos, relacionados à saúde sexual, para jovens

Há 10 anos, a ONG Gestos — Soropositividade, Comunicação e Gênero, fundada em 1993, oferece, através do Espaço Saúde e Sexualidade, atendimento gratuito, confidencial e acolhedor, com equipes especializadas de enfermagem e psicologia, sobre os mais diversos temas relacionados à saúde sexual e reprodutiva para jovens entre 13 a 29 anos.

Entre os atendimentos oferecidos pela ONG estão os serviços de psicoterapia, aconselhamento e testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Para ter acesso aos atendimentos, é necessário realizar um agendamento pelo telefone (81) 3421-7670 ou pelo WhatsApp (81) 99902-0064.

A Gestos está localizada na Rua dos Médicis, 68, no bairro da Boa Vista, centro do Recife. O horário de funcionamento do Espaço Saúde é terças e quintas, das 8h às 18h, e sextas, das 8h às 12h.

Espaço Saúde e Sexualidade

Os serviços do Espaço Saúde e Sexualidade da Gestos não são exclusivos para a população LGBTQIAPN+, mas, a cada ano, atraem mais esse público, sendo um marco e uma referência quando o assunto é promoção da saúde e dos direitos, especialmente em um contexto em que a desinformação, o estigma e a falta de acesso dificultam o exercício pleno dos direitos sexuais e reprodutivos.

A organização oferece testes rápidos gratuitos para HIV, hepatites B e C e sífilis para quem tem entre 18 e 29 anos, sempre acompanhados por aconselhamento antes e depois do procedimento. Em caso de diagnóstico positivo para HIV, a Gestos oferta apoio psicológico, atendimento social e jurídico e também encaminhamento para a rede pública de saúde, onde é feita a confirmação e iniciado o tratamento adequado.

Através do Espaço Saúde e Sexualidade, o público entre 13 a 29 anos tem também a oportunidade de acompanhamento psicoterapêutico individual e em grupo — este último voltado exclusivamente para pessoas jovens trans e não binárias.

O Espaço também tira dúvidas sobre o processo de transição de gênero, hormonização ou qualquer outra questão relacionada à saúde sexual e reprodutiva. A iniciativa reforça o compromisso com a promoção da cidadania, da autonomia e da dignidade das juventudes em toda sua diversidade.

Atendimentos

Em 2024, o Espaço realizou 1.244 sessões de psicologia com 95 jovens acompanhados ao longo do ano. Na área de enfermagem, foram registrados 226 atendimentos individuais e 1.260 procedimentos realizados, entre eles 598 testagens rápidas, além de encaminhamentos e orientações clínicas.

