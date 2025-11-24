ONG Gestos promove Bazar Solidário com mais de 500 peças de roupas, sapatos e acessórios
Iniciativa ocorre na sede da instituição, na Boa Vista, na área central do Recife, nesta sexta-feira (28)
A ONG Gestos - Soropositividade, Comunicação e Gênero promove um bazar com mais de 500 peças de roupas, sapatos e acessórios na próxima sexta-feira (28), a partir das 17h.
A ação solidária será realizada na sede da instituição, localizada na Rua dos Médicis, nº 68, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.
A noite também contará com uma festa com DJ Sidade, bingo e venda de comidas e bebidas. O acesso ao bazar e à festa tem uma entrada solidária, no valor de R$ 10, que será integralmente revertida.
As entradas estão à venda no Sympla ou podem ser adquiridas na hora, na entrada do evento.
Todas as peças, que estão semi-novas ou em perfeito estado de conservação, foram arrecadadas por meio de doações.
O valor total das vendas será revertido para atividades de prevenção, assistência e proteção dos direitos das pessoas vivendo com HIV/aids e da população LGBTQIAPN+ realizadas pela organização.
Quem não puder comparecer ao Bazar Solidário pode ajudar a Gestos adquirindo uma cartela solidária do bingo por R$ 50, já à venda no mesmo link do Sympla.
Durante o evento, uma cartela custará R$ 15 e duas custarão R$ 20.
Vitrine Solidária
Além do Bazar Solidário, a Gestos está com a Vitrine Solidária, que vende camisas, cadernos, ecobags, pôsteres, canecas e canetas.
Os objetos podem ser adquiridos online com o objetivo de arrecadar fundos para fortalecer as atividades da organização.
Os itens comprados na Vitrine Solidária, que é uma ação temporária somente durante o mês de novembro, devem ser resgatados na sede da Gestos a partir de dezembro.
Outras regiões do país terão o envio garantido através dos Correios, com frete a combinar.