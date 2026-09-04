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Cultura popular ONG Giral abre edital para solicitação de participação de instituições em turnê de orquestra Iniciativa leva o espetáculo Pernambuco Dança Assim a municípios e diferentes espaços de Pernambuco

A ONG Giral abriu edital para instituições interessadas em receber apresentações da terceira turnê da Orquestra Meninas e Meninos da Alegria.

A iniciativa leva o espetáculo Pernambuco Dança Assim a municípios e diferentes espaços de Pernambuco, ampliando o acesso à música, à cultura popular e à formação artística desenvolvida pelo projeto.

Prefeituras, universidades, escolas, ONGs, clubes, empresas, órgãos públicos, equipamentos culturais, projetos sociais, eventos comunitários e outras instituições públicas e privadas podem solicitar a apresentação.

As propostas devem ser feitas por meio de um formulário [disponível neste link] e serão analisadas pela equipe da orquestra a partir da disponibilidade de agenda, características do evento, localização, público previsto e condições estruturais necessárias.

Realizado por alunos e educadores da Orquestra Meninas e Meninos da Alegria, o espetáculo Pernambuco Dança Assim une música, teatro e elementos cênicos para celebrar as tradições do estado.

A narrativa acompanha um viajante que chega a Pernambuco e se depara com um duelo simbólico entre duas paixões populares: o Carnaval e o São João.

A apresentação conduz o público por uma viagem pela diversidade cultural e de gêneros musicais pernambucanos.

Com duração aproximada de 40 minutos, o espetáculo é desenvolvido no projeto Meninas e Meninos da Alegria em Movimento com apresentações que podem ocorrer em dois formatos.

A formação completa reúne 47 integrantes, entre músicos, atores, maestros e equipe de produção. Já a versão reduzida conta com 34 pessoas e foi pensada para espaços com estrutura mais enxuta, preservando a proposta artística e narrativa do espetáculo.

Para receber a orquestra, a instituição solicitante deverá assegurar condições adequadas de transporte para os integrantes e instrumentos, palco ou espaço apropriado, cadeiras para os músicos, local seguro para guarda dos instrumentos, água, alimentação conforme o horário da atividade, responsável pelo sistema de som e tempo prévio para montagem e passagem de som.

A organização também deverá divulgar a apresentação em seus canais de comunicação.

Serviço

Solicitação de apresentação da 3ª Turnê da Orquestra Meninas e Meninos da Alegria do espetáculo Pernambuco Dança Assim

Instituições interessadas devem preencher o formulário disponível

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