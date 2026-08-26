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Seminário ONG Giral realiza seminário sobre envelhecimento ativo em Ipojuca nesta quarta-feira (26) Encontro reúne idosos, familiares, parceiros e profissionais para seminário no núcleo do Litoral Sul de Pernambuco

A ONG Giral realiza o seminário “A Arte de Envelhecer: Memórias, Culturas e Pertencimentos” nesta quarta-feira (26), às 9h, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

A iniciativa será realizada no novo núcleo da instituição, inaugurado há três meses no município, com a proposta de refletir o envelhecimento ativo, o direito à convivência, a valorização das histórias de vida e o pertencimento social.

O evento é destinado a idosos, familiares, parceiros e profissionais da área.

Para o presidente da ONG Giral, Leonildo Moura, a abertura do núcleo representa uma nova frente de cuidado e transformação social no município.



“Chegamos a Ipojuca com a convicção de que envelhecer com dignidade também é ter acesso à cultura, ao aprendizado, à convivência e ao acolhimento. Este seminário é um convite para a sociedade olhar a maturidade com respeito, afeto e novas possibilidades”, afirmou.

Fundador da Giral, Everaldo Costa destaca que a presença da organização no Litoral Sul amplia uma trajetória construída por meio da educação integral e da escuta das comunidades.



“A Giral nasceu acreditando que cada pessoa tem potencial para aprender, criar e transformar a própria realidade. Em Ipojuca, estamos levando essa experiência para fortalecer vínculos, garantir direitos e mostrar que os sonhos não têm prazo de validade”, ressaltou o fundador.



A coordenadora do núcleo, Andrea Menezes, informa que o projeto “Sonhos Não Envelhecem” já beneficia 130 idosos, a partir dos 55 anos, com oficinas gratuitas de artesanato, dança cultural, artes plásticas, letramento e engajamento digital, além de atendimento psicológico e social.

“É um espaço de acolhimento, autonomia e alegria. Os idosos encontram oportunidades para cuidar da saúde emocional, fazer amizades, desenvolver habilidades e ocupar um lugar ativo na comunidade”, disse.

Números

Ipojuca tinha 98.932 habitantes no Censo Demográfico de 2022 e passou a uma estimativa de 106.539 moradores em 2025, crescimento de 7,7% em três anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Embora a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua não apresente recorte estatístico específico para o município, o cenário de Pernambuco confirma o avanço do envelhecimento: o Censo 2022 registrou 48,7 pessoas com 65 anos ou mais para cada 100 crianças de até 14 anos, ante 28,8 em 2010.

No Brasil, a PNAD Contínua 2025 aponta que a população com 60 anos ou mais já representa 16,6% dos residentes e os domicílios com apenas um morador alcançaram 19,7% do total. Nesse cenário, entre as mulheres que vivem sozinhas, 56,5% têm 60 anos ou mais.

Serviço

Seminário “A Arte de Envelhecer: Memórias, Culturas e Pertencimentos”

Data: quarta-feira (26 de agosto)

Horário: 9h

Local: Núcleo da Giral em Ipojuca

Endereço: Loteamento Santo Cristo, Quadra D, Lote 04, nº 50, Centro, Ipojuca-PE

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