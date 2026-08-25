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SAÚDE MENTAL ONG oferece atendimento psicológico gratuito para mulheres em Jaboatão Iniciativa disponibiliza 20 vagas para moradoras de cinco bairros; inscrições seguem até 10 de setembro

Mulheres de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, poderão se inscrever, a partir desta terça-feira (25), para participar de um projeto que oferece atendimento psicológico gratuito.

Ao todo, são 20 vagas destinadas a moradoras dos bairros Malvinas, Vila Rica, Santo Aleixo, Padre Roma e Moenda. As inscrições para o projeto “Cuca Fresca, Vida Leve”, da ONG ARCO, seguem até 10 de setembro.

Como se inscrever

As interessadas podem preencher um formulário online ou realizar o cadastro presencialmente na Casa ARCO, localizada na Rua Duque de Caxias, 117, no Centro de Jaboatão, em frente ao Colégio Magma.

Para dúvidas sobre as inscrições, o contato pode ser feito pelo WhatsApp (81) 9.8541-5475.



As selecionadas serão divulgadas no dia 14 de setembro, no perfil da ONG no Instagram. Os atendimentos começam em 22 de setembro e seguem até dezembro. Cada participante poderá realizar até 12 sessões individuais, com encontros semanais.

O projeto utiliza a modalidade de psicoterapia breve, voltada para o acompanhamento de questões específicas em um período determinado. A proposta é trabalhar aspectos relacionados às emoções, ao autocuidado e ao fortalecimento da saúde mental.

"Infelizmente, a rede pública não consegue absorver completamente a demanda de cuidado que existe em nossa cidade. Nós atuamos justamente nessa lacuna, no espaço que existe entre o adoecimento e o direito ao cuidado. O processo de psicoterapia, ainda que breve, é uma ferramenta extremamente útil para auxiliar estas mulheres a entenderem melhor suas emoções, permitindo que saiam do projeto mais fortalecidas e com mais autonomia", afirmou a psicóloga e coordenadora do projeto, Tatiane Franco.

A iniciativa é promovida pela ONG ARCO e conta com incentivo do Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Juventude.

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