ONG oferece testagens e orientações gratuitas para hepatites virais durante o Julho Amarelo

A- A+

O mês de julho é um período voltado para a prevenção e o tratamento das hepatites virais.

Para contribuir durante o Julho Amarelo, como é conhecido, a ONG Gestos - Soropositividade, Comunicação e Gênero, localizada no bairro da Boa Vista, área central do Recife, realiza testagens e orientações gratuitas sobre as hepatites B e C, além de outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) como o HIV e a sífilis.

O processo acontece de forma sigilosa e respeitosa no Espaço Saúde e Sexualidades, que funciona dentro da ONG, composto por profissionais de enfermagem, psicologia e serviço social.

O agendamento é feito por meio dos telefones (81) 3421-7670 ou (81) 99902-0064. A Gestos funciona de terça a quinta-feira, das 8h às 18h, e nas sextas, das 8h às 12h.

Sem um diagnóstico precoce, as hepatites podem evoluir para complicações mais graves como cirrose, insuficiência hepática e até um câncer de fígado.

Além de aplicar os testes, a ONG orienta sobre cada uma das infecções, oferece suporte em caso de diagnóstico positivo e encaminhamento para redes públicas de saúde, assim como o monitoramento contínuo da pessoa testada.

Transmissão e prevenção

As hepatites B e C podem ser transmitidas por meio de relações sexuais sem preservativo, compartilhamento de seringas, agulhas, lâminas, lixas, tesouras, alicates e outros materiais de uso pessoal, procedimentos invasivos e uso de materiais cirúrgicos não esterilizados.

Para se prevenir contra a hepatite B, as pessoas devem tomar a vacina, que está disponível no SUS para todas as pessoas, independente da idade.

Já para a hepatite C, não há vacina, mas a prevenção pode ser feita usando preservativo nas relações sexuais e não compartilhando objetos que possam ter entrado em contato com sangue.

Ainda existem a hepatite A - que é transmitida principalmente por via fecal-oral -, D e E, que são menos comuns no Brasil.

Serviço

ONG Gestos – Soropositividade, Comunicação e Gênero

Testagem gratuita para hepatites B e C, HIV e sífilis

Terças, quartas e quintas, das 8h às 18h, e sextas, das 8h às 12h

Agendamento, dúvidas e orientações: (81) 3421-7670 ou (81) 99902-0064 (WhatsApp)

Rua dos Médicis, 68 - Boa Vista – Recife/PE

Mais informações: Site / Instagram



Veja também