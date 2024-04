A- A+

Ação social ONG promove visita de crianças da Zona da Mata Norte a galerias de arte pela primeira vez Crianças visitarão as Galerias Janete Costa, em Boa Viagem, e Arte Plural, no Bairro do Recife

A ONG Giral promove, neste sábado (6), uma visita de crianças a galerias de arte pela primeira vez. A visita faz parte do Projeto Paleta Coletiva, que oferece oficinas de artes plásticas a jovens residentes nas cidades de Glória do Goitá, Feira Nova, Lagoa de Itaenga e Pombos, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O destino da visitação das crianças serão as galerias Janete Costa, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, e Arte Plural, no Bairro do Recife, no Centro da Cidade.

O objetivo do passeio é proporcionar aos alunos uma experiência cultural que lhes permita explorar diferentes formas e estilos artísticos.

A turma da visita é composta por 13 alunos, com idades de 12 a 15 anos. Os jovens serão acompanhados pelo professor de artes plásticas da Giral, Wemison Araújo, e da coordenadora do projeto, Adrielle Cândida. e de artes educadores.

"Acreditamos que essa é uma oportunidade única na vida de meninos e meninas que vivem no interior da nossa região, e que, na maioria das vezes, não possuem maneiras de estarem vivenciando essas oportunidades. Esse intercâmbio tem o objetivo de dar acesso cultural e artístico as crianças de origens rurais. Esperamos que esse momento possa contribuir para a formação social das nossas crianças, pois a arte está presente em todas as esferas da nossa vida em sociedade", destaca Adrielle.

Em maio deste ano, os alunos do Paleta Coletiva realizam o sonho de terem a própria exposição de artes na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e no Centro Universitário Frassinetti do Recife (Unifafire).

ONG Giral

O Giral é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que articula pessoas e parcerias para atender crianças, adolescentes, jovens e suas famílias com iniciativas e formações que contribuem para o desenvolvimento humano, educacional, cultural e local, em municípios do interior pernambucano.

Desde 2007, atua na formação de crianças, adolescentes e jovens e acredita na educação integral como caminho sem volta para um futuro mais justo. Para isso, articula parcerias e realiza ações sociais na região da bacia do Rio Goitá, no interior de Pernambuco, Nordeste do Brasil.

A instituição surgiu da iniciativa de universitários com atuação prévia com crianças e jovens que, com a missão de despertar e potencializar capacidades de saberes das juventudes (primeira missão do Giral) abraçaram a democratização da comunicação como viés para garantia de direitos.



