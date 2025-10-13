A- A+

Dia das Crianças Ipojuca: ONG Todas Para o Mar celebra Dia das Crianças nesta terça (14) e reforça pedido de doações Organização é responsável por desenvolver iniciativas socioeducativas para crianças, adolescentes e mulheres da Baía de Maracaípe, no Litoral Sul do estado

A ONG Todas Para o Mar (TPM), sediada em Maracaípe, Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, promove, nesta terça-feira (14), uma festa de celebração do Dia das Crianças.

A comemoração ocorre na sede da TPM, na Rua da Paz, e tem início às 14h. A iniciativa visa proporcionar um dia de alegria e diversão para as crianças e adolescentes da comunidade.

A festa contará com diversas atrações ao longo do dia, incluindo a apresentação de um mágico, sessões de autocuidado, brincadeiras e comida.

Responsável por desenvolver iniciativas que buscam valorizar a diversidade e a inclusão de crianças, adolescentes e mulheres na Baía de Maracaípe, a instituição também está pedindo por doações à sociedade civil para continuar desenvolvendo o seu trabalho.

A contribuição financeira pode ser enviada via Pix pelo CNPJ 47.303.293.0001-40 (Associação de Mulheres TPM Todas Para o Mar). Qualquer valor pode ser doado.

A TPM também aceita arrecadações de materiais e brinquedos em bons estados. Os itens doados podem ser pranchas e materiais de surf, roupas, brinquedos, gibis, material escolar, móveis, utensílios de cozinha, entre outros.

Para realizar as doações, basta entrar em contato com ONG pelo telefone (81) 9.9548-6539 ou pelo email [email protected].

"Acreditamos que cada doação é um investimento no futuro de nossas crianças e adolescentes. É através dessa solidariedade que conseguimos manter vivo o nosso propósito de transformar vidas e construir uma comunidade mais justa e com mais oportunidades", afirmou a equipe da TPM.

ONG TPM

A TPM é uma organização feminista e antirracista idealizada pela ex-surfista profissional Nuala Costa.

O objetivo principal da ONG é atuar como uma instituição socioeducativa atendendo à comunidade do Litoral Sul de Pernambuco.

Desde 2016, a TPM vem promovendo o desenvolvimento pessoal e social de crianças, adolescentes e mulheres na Baía de Maracaípe, por meio de iniciativas que valorizam a diversidade e a inclusão.

Os projetos da TPM tem foco na democratização do surf, empreendedorismo e promoção do bem-viver, buscam oferecer oportunidades que transformem vidas e fortaleçam a autonomia econômica e social da comunidade.



Veja também