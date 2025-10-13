Seg, 13 de Outubro

Dia das Crianças

Ipojuca: ONG Todas Para o Mar celebra Dia das Crianças nesta terça (14) e reforça pedido de doações

Organização é responsável por desenvolver iniciativas socioeducativas para crianças, adolescentes e mulheres da Baía de Maracaípe, no Litoral Sul do estado

ONG TPM realiza festa do Dia das Crianças nesta terça (14)ONG TPM realiza festa do Dia das Crianças nesta terça (14) - Foto: Reprodução/Instagram

A ONG Todas Para o Mar (TPM), sediada em Maracaípe, Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, promove, nesta terça-feira (14), uma festa de celebração do Dia das Crianças.

A comemoração ocorre na sede da TPM, na Rua da Paz, e tem início às 14h. A iniciativa visa proporcionar um dia de alegria e diversão para as crianças e adolescentes da comunidade.

A festa contará com diversas atrações ao longo do dia, incluindo a apresentação de um mágico, sessões de autocuidado, brincadeiras e comida.

Responsável por desenvolver iniciativas que buscam valorizar a diversidade e a inclusão de crianças, adolescentes e mulheres na Baía de Maracaípe, a instituição também está pedindo por doações à sociedade civil para continuar desenvolvendo o seu trabalho.

A contribuição financeira pode ser enviada via Pix pelo CNPJ 47.303.293.0001-40 (Associação de Mulheres TPM Todas Para o Mar). Qualquer valor pode ser doado.

A TPM também aceita arrecadações de materiais e brinquedos em bons estados. Os itens doados podem ser pranchas e materiais de surf, roupas, brinquedos, gibis, material escolar, móveis, utensílios de cozinha, entre outros. 

Para realizar as doações, basta entrar em contato com ONG pelo telefone (81) 9.9548-6539 ou pelo email [email protected].

"Acreditamos que cada doação é um investimento no futuro de nossas crianças e adolescentes. É através dessa solidariedade que conseguimos manter vivo o nosso propósito de transformar vidas e construir uma comunidade mais justa e com mais oportunidades", afirmou a equipe da TPM.

ONG TPM
A TPM é uma organização feminista e antirracista idealizada pela ex-surfista profissional Nuala Costa.

O objetivo principal da ONG é atuar como uma instituição socioeducativa atendendo à comunidade do Litoral Sul de Pernambuco.

Desde 2016, a TPM vem promovendo o desenvolvimento pessoal e social de crianças, adolescentes e mulheres na Baía de Maracaípe, por meio de iniciativas que valorizam a diversidade e a inclusão.

Os projetos da TPM tem foco na democratização do surf, empreendedorismo e promoção do bem-viver, buscam oferecer oportunidades que transformem vidas e fortaleçam a autonomia econômica e social da comunidade.
 

