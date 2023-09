ONG Todas Para o Mar faz arrecadações de brinquedos para festa de Dia das Crianças; veja como doar

A- A+

A Todas Para o Mar (TPM), organização que une ações sociais ao esporte, com foco no Surf, através de atividades socioeducativas para crianças, adolescentes e mulheres na praia de Maracaípe, em Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco, organiza mais um evento especial: a festa de Dia das Crianças, marcada para o dia 14 de outubro. Assim, para contribuir com a realização do projeto, foi iniciada uma arrecadação de brinquedos, que serão doados na comemoração.

A organização recebe de mãos abertas qualquer tipo de brinquedo, mas o foco está em objetos com cunho esportivo, como bolas de futebol, vôlei, futevôlei e frescobol para atividades ao ar livre que promovem saúde e interação. Além disso, jogos educativos e material para surf, como parafina e leash, que são ferramentas essenciais para a prática do esporte, também são aceitos.



As arrecadações acontecem nas unidades da Escola Via Água Club no Recife ou na sede da TPM, em Maracaípe.

TPM como ferramenta de transformação social

Crianças assistidas pela TPM. - Foto: Maria Eduarda Moura/Cortesia

A ONG Todas Para o Mar surgiu em 2016, com idealização da ativista social Nuala da Silva Costa, de 42 anos. Ela, inclusive, foi a primeira mulher a representar Pernambuco em torneios de surf nacionais e, agora, leva o esporte para membros da comunidade de Maracaípe com foco em uma abordagem feminista e antirracista.

"A TPM é uma associação de mulheres feminista e antirracista com foco no empoderamento feminino. O nosso carro chefe é o surf, e começamos as atividades quando percebemos que não tínhamos crianças pretas na nossa praia, apenas no mangue. Então passamos a fazer um acompanhamento próximo com essas crianças, até em âmbito escolar, e trazemos também atividades durante toda a semana com foco no esporte, lazer e aprendizado", explicou Nuala.

A TPM também traz ações voltadas para as mães das crianças atendidas pela organização. São ofertadas aulas por voluntários, com o foco na formação política e social, além de trazer um direcionamento para o mercado de trabalho para essas mulheres. No momento, dois cursos estão acontecendo: design de sobrancelha e depilação com cera.

"Também trazemos cursos para as mães, com uma formação política e social para que possamos fortalecer esse aspecto do empoderamento feminino, porque queremos contribuir para que suas vidas também possam mudar. A gente arruma a nossa casa, que é Maracaípe, fortalecendo a nossa terra e fazendo com que a comunidade se sinta pertencente a esse local", completou Nuala.

Como contribuir

Para o evento do Dia das Crianças, marcado para acontecer dois dias após a comemoração nacional (12 de outubro), em um sábado, na própria sede da ONG, em Macaraípe, também serão realizadas diversas atividades, como gincanas, surf e brincadeiras educativas.

Para contribuir com a distribuição de brinquedos, é possível fazer a doação na Escola Via Água Club, nas seguintes unidades: R. Dona Rosa da Fonseca - Casa Amarela; R. Dom João de Souza, 238 - Madalena; R. Carlos Pereira Falcão, 903 - Boa Viagem; e R. José Braz Moscow, 2912 - Candeias. Também é possível doar na sede da TPM, localizada na Rua da Paz, Maracaípe.

A ONG também aceita contribuições em dinheiro via pix, na chave CNPJ 47.303.293.0001-40 (Associação de Mulheres TPM Todas Para o Mar). Para mais informações, também é possível entrar em contato com a organização através do e-mail [email protected] ou pelo telefone 81- 99548-6539.



