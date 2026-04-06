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Crime

ONGs apresentam denúncia de 'genocídio' contra chefe da junta de Mianmar

Justiça da Indonésia pode julgar os crimes mais graves e cometidos fora de seu território, com base na "jurisdição universal"

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Bandeira de MianmarBandeira de Mianmar - Foto: Canva

A Procuradoria-Geral da Indonésia informou nesta segunda-feira (6) que recebeu uma denúncia de "genocídio", entre outras acusações, apresentada por representantes dos rohingya e defensores dos direitos humanos contra Min Aung Hlaing, ex-chefe da junta militar e atual presidente de Mianmar.

A denúncia será enviada a um departamento especializado da Procuradoria-Geral, declarada à AFP pelo porta-voz Anang Supriatna.

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A Justiça da Indonésia pode julgar os crimes mais graves e cometidos fora de seu território, com base na “jurisdição universal” prevista na legislação.

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