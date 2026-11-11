A- A+

Internacional ONGs denunciam que condenação de defensor dos direitos humanos em El Salvador busca silenciá-lo Fidel Zavala foi preso em fevereiro de 2025 em meio a suas denúncias sobre torturas e corrupção no sistema penitenciário durante o regime de exceção que sustenta a política de segurança de Bukele

Organizações sociais salvadorenhas denunciaram, nesta quarta-feira (11), que a condenação a 15 anos de prisão do defensor dos direitos humanos Fidel Zavala busca "silenciar" suas denúncias de torturas e mortes de detentos durante o governo de Nayib Bukele.

O presidente salvadorenho mantém uma ampla popularidade por ter combatido as gangues, mas ONGs denunciam que a ofensiva lançada em 2022 resultou em graves abusos e na prisão de dezenas de críticos do presidente.

Zavala, de 31 anos, foi preso em fevereiro de 2025 em meio a suas denúncias sobre torturas e corrupção no sistema penitenciário durante o regime de exceção que sustenta a política de segurança de Bukele.

O presidente acusa as ONGs de direitos humanos locais e estrangeiras de defenderem os criminosos, e não suas vítimas, e de mentirem em suas denúncias contra o governo.

Zavala foi condenado na terça-feira por um suposto "golpe" de cerca de 4 mil dólares (R$ 22,2 mil) em operações de câmbio, acusação que ele rejeita. Uma ONG que o representa sustenta que se trata de uma dívida comercial e que recorrerá da sentença.

O ativista já havia sido absolvido dessa acusação em 2022 por falta de provas, depois de passar um ano preso. Após ser libertado, denunciou abusos que afirmou ter testemunhado e sofrido.

Em junho de 2024, apresentou uma denúncia criminal contra o sistema penitenciário com o apoio da Unidade de Defesa dos Direitos Humanos e Comunitários de El Salvador (UNIDEHC).

Mas, em 2025, voltou a ser preso junto com cerca de 20 líderes comunitários com os quais defendia uma comunidade ameaçada de despejo devido a um conflito fundiário. Foi acusado de venda ilegal de terrenos.

"É um processo de caráter político, e não jurídico", afirmou Rudy Joya, porta-voz da UNIDEHC, que considera a condenação uma represália pelas denúncias de Zavala.

Segundo a ONG, a nova acusação de fraude foi apresentada de forma "secreta", e o defensor público designado para o caso não exerceu uma defesa efetiva.

Após a segunda prisão, a Anistia Internacional e outras organizações alertaram para o risco de abusos contra o ativista devido às suas denúncias.

A condenação "confirma a perseguição e a criminalização" dos defensores dos direitos humanos, afirmou a reconhecida ONG Cristosal, que denunciou em março que o governo de Bukele mantém quase 90 "presos políticos", entre eles a advogada da organização Ruth López, detida em maio de 2025.

Segundo a Cristosal, essa situação não ocorria em El Salvador desde a guerra civil encerrada há três décadas e coloca o país em situação semelhante à da Venezuela e da Nicarágua.

Sob o regime de exceção, cerca de 93 mil pessoas foram presas, entre as quais, segundo ONGs, há milhares de inocentes. Essas organizações também relatam a morte de aproximadamente 500 detentos.

Veja também