Ônibus bate em árvore na Tailândia e deixa 14 mortos

Um ônibus de dois andares bateu em uma árvore no sul da Tailândia, matando 14 pessoas e ferindo outras 32, disse a polícia local nesta terça-feira. O ônibus viajava de Bangkok para o extremo sul do país quando colidiu com uma árvore na província costeira de Prachuap Khiri Khan, na noite de segunda-feira.

Fotos divulgadas pela imprensa local mostraram a frente do ônibus dividida em duas pela força da colisão.

“De uma investigação preliminar, 14 pessoas morreram e 32 ficaram feridas”, disse à AFP Arnon Tangto, investigador da polícia no distrito de Huay Yang.

Ele disse que a causa do acidente não foi confirmada, mas que a polícia suspeita que o motorista, que ficou gravemente ferido, pode ter dormido pouco.





“Estamos trabalhando com o hospital para determinar o nível de álcool no sangue”, disse Arnon. A polícia está investigando se todas as vítimas são tailandesas.

