A- A+

Ataque Ônibus-bomba deixa dois mortos na Síria Bomba explodiu em transporte público e elevou a tensão em área afetada por confrontos desde 2025

A explosão de uma bomba em um microônibus público deixou 2 mortos e 13 feridos nesta quinta-feira (6) em uma cidade de maioria drusa e cristã próxima da capital do país, informou a agência de notícias oficial síria, que citou o Ministério da Saúde.

O ataque ocorreu em Jaramana, na periferia de Damasco, afetado na primavera de 2025 por confrontos e violência sectária. A AFP registrou imagens do veículo, que teve o teto arrancado, o chassi destruído por dentro e destroços espalhados pela rua.

“Segundo informações preliminares, a explosão na localidade de Jaramana foi causada por uma bomba” que não estava em veículo, informou a TV estatal, que citou uma fonte oficial. Nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado.

Desde a queda de Bashar al Assad, em 2024, as novas autoridades sírias procuram exercer o controle total e restaurar a segurança, mas a capital do país e seus arredores registram ataques e incidentes contra civis e forças de segurança desde que elas assumem o poder.

Veja também