Um acidente em Minas Gerais matou ao menos quatro pessoas de um time de futebol do Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (30), quando os atletas voltavam de um campeonato disputado em Ubaporanga, no Vale do Rio Doce. A tragédia aconteceu na cidade de Além Paraíba, que faz divisa com o estado do Rio.

O ônibus levava a equipe e a comissão técnica para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando caiu de uma ponte na BR-116. De acordo com o Corpo de Bombeiros, até o momento, há informações de um adulto e três adolescentes mortos.

O nome do clube e a identidade das vítimas ainda não foram identificados pelas autoridades. O veículo tombou sobre o rio Angu, por volta das 2h50. Estavam no automóvel o condutor, quatro membros da comissão técnica e 28 jogadores, todos menores de idade.

